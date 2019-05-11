Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войнеRT на русском 12:56
Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне.
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Армия и оружие
В территориальные воды Венесуэлы зашел американский корабль
Американский военный корабль появился в территориальных водах Венесуэлы, однако после переговоров быстро сменил курс.
Обновлено в 00:32
Армия и оружие
Россия вероятно продала КНДР «Искандеры»
Эксперты обратили внимание на комплекс, внешний вид которого достаточно сильно напоминает российские ОТРК «Искандер».
Обновлено в 22:21
Авто
Названы ТОП-5 самых страшных автомобилей мирового автопрома
В наше время Martin Model 100 уже не является чем-то выдающимся, и теперь он скорее страшный автомобиль.
Обновлено в 13:24
Политика
В партии Порошенко заявили о «нарушении» Россией прав коренных народов
«Об обращении Верховной Рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — говорится в сообщении на сайте партии действующего президента страны.
Обновлено в 22:06
Происшествия
МЧС заявило об угрозе обрушения дома под Ростовом после взрыва газа
Разбор завалов у жилого дома в Ростовской области, где произошел взрыв газа, осложнен из-за возможной угрозы обрушения здания.
Обновлено в 22:19
Общество
Эксперт объяснил появление артистов на юбилее лидера ОПГ
Специалист по уголовно-арестантской культуре, журналист Александр Сидоров, более известный по кличке Фима Жиганец, объяснил появление звёзд российского шоу-бизнеса на дне рождения лидера тамбовской ОПГ (организованная преступная группа) Владимира Барсукова.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Крупнейшую за 25 лет партию экстази изъяли у россиянки в Белоруссии
Отмечается, что изъятая партия является крупнейшей, выявленной на границе за последние 25 лет.
Обновлено в 10:41
Происшествия
Появилось видео картин Айвазовского с затонувшего парохода
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.
Обновлено в 16:22
Транспорт
МВД: уменьшенные дорожные знаки приведут к росту ДТП
Дорожные знаки уменьшенных размеров могут привести к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий в России.
Обновлено в 22:00
Экономика
Суд продлил срок банкротства орловского ПАТП-1 до ноября
Арбитражный суд Орловской области по ходатайству конкурсного управляющего продлил конкурсное производство в отношении муниципального автотранспортного предприятия ПАТП-1.
Обновлено в 18:41
Наука
В Японии испытают самый быстрый в мире пассажирский поезд
Телеканал подчёркивает, что новый «Синкансэн» станет самым быстрым пассажирским экспрессом в мире, опередив китайский поезд «Фусин», скорость которого достигает 350 км/ч.
Обновлено в 03:28
Футбол
Тренер «Анже»: «Не понимаю, почему Неймара освистывают. Это футбольный художник, его нужно защищать»
Главный тренер «Анже» Стефан Мулен после поражения своей команды от «ПСЖ» (1:2) в домашнем матче 36-го тура Лиги 1 заявил, что не понимает свиста в адрес нападающего парижан Неймара.
Обновлено в 17:05
Футбол
Месси сбрил бороду после вылета «Барселоны» из Лиги чемпионов
В субботу «Барселона» провела первую открытую тренировку после вылета из Лиги чемпионов.
Обновлено в 22:37
Политика
Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
Украина будет держать курс на вступление НАТО и "на отношение к войне с Россией", заявил советник новоизбранного президента страны Владимира Зеленского по вопросам обороны Иван Апаршин в эфире "Громадского телевидения".
Обновлено в 17:51
Здоровье
Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти
Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено в 12:01
Спорт
Софья Великая одержала победу на этапе Кубка мира в Тунисе
На этапе Кубка мира по фехтованию в Тунисе победу одержала российская спортсменка Софья Великая. Она стала лучшей в соревнованиях саблисток.
Обновлено в 19:37
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из гостиницы в Казани из-за задымления
Короткое замыкание электрокабеля стало причиной эвакуации гостей и персонала из гостиницы "Татарстан" в Казани, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в субботу.
Обновлено в 11:17
Общество
«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко
Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Политика
Цукерберг высказался против разделения компании Facebook
Марк Цукерберг, руководитель компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью и другими приложениями, выступает против ее разделения.
Обновлено в 19:55
Шоу-бизнес
Алисса Милано объявила секс-бойкот из-за закона об абортах
Обновлено в 13:58
Авто
Русские автолюбители сделали из купе Bentley роскошный танк
Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
Обновлено в 04:08
Футбол
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу
«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории пробились в российскую футбольную Премьер-лигу.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Пассажир SSJ-100 рассказал о панике и людях с чемоданами
Обновлено в 06:23
Общество
Почему уезжают из Омска и как задержать их здесь (полный текст)
Кто уезжает из региона К сожалению, и областные, и городские чиновники проигнорировали пресс-конференцию.
Обновлено в 22:18
Театры
Пермский край передал театральную эстафету Башкирии
На сцене театра «Нур» Пермский край передал эстафету Башкирии.
Обновлено в 09:19
Общество
Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве
Российские энергетики придумали специальный проект, который позволяет потребителю сэкономить на электричестве.
Обновлено в 01:29
Политика
Польский генерал заявил о поражении в отношениях с Россией
Дипломат предложила польским властям в вопросах двусторонних отношениях с Москвой мыслить с точки зрения российской стороны, чтобы "формулировать адекватный ответ".
Обновлено в 19:40