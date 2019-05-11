Политика

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВГазета.Ru 10:44

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина. Об этом он заявил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
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В РПЦ оценили роль Сталина в победе в войне

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Историк раскритиковал РПЦ за призыв не приписывать Сталину победу в войне. «Пускай вспомнят про свое сотрудничество с Гитлером»

URA.Ru12:41

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

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Церковь предостерегла россиян от нового культа личности

News.ru08:22

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

РИА Новости10:24
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 13:35, Ашберн
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Помощника московского прокурора нашли мертвым

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Чемпион Германии по футболу определится в последнем туре

Расклад с оформлением чемпионства в заключительном туре в последний раз случался в 2009 году, тогда Бундеслигу выиграл «Штутгарт».
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Происшествия

В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с трамваем и микроавтобусом

Четыре человека пострадали в Петербурге в дорожно-транспортном происшествии с участием иномарки, микроавтобуса и трамвая, сообщает управление ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
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Трамп призвал другие страны перенести производство товаров в США

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что другие страны могут избежать пошлин, производя товары на американской территории.
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В Киеве передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной прекращается само по себе.
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Общество

Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко

«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
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Накануне анонса смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro в Сети появились фото гаджетов в чехлах.
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