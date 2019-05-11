Политика
В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в ВОВГазета.Ru 10:44
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал не возвращаться к культу личности Иосифа Сталина. Об этом он заявил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".
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Объявлено о переносе похорон Сергея Доренко
«Говорит Москва» объявила, что информация о переносе похорон не соответствует действительности.
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Украинцы массово едут посмотреть на Крымский мост
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Из-за дождя на Екатерине Климовой едва не разошлось платье
Из-за непогоды выступление артистов было под большим вопросом. Однако зрителей не испугал дождь, и они до конца досмотрели концерт.
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