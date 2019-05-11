Политика

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войнеLenta.ru 08:58

Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Его слова приводит «Интерфакс».
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В РПЦ оценили роль Сталина в победе в войне

РБК11:48

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в Великой Отечественной войне

Интерфакс08:10

В РПЦ призвали не приписывать Сталину победу в войне

РИА Новости10:24

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

Lenta.ru08:58

Митрополит Иларион оценил роль Сталина в Великой Отечественной

Вести.Ru08:55

Церковь предостерегла россиян от нового культа личности

News.ru08:22

Историк раскритиковал РПЦ за призыв не приписывать Сталину победу в войне. «Пускай вспомнят про свое сотрудничество с Гитлером»

URA.Ru12:41
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Происшествия

На Камчатке медведь обокрал охотников

Обновлено в 04:45
Политика

ООН начинает слушания по делу украинских моряков, задержанных Россией

Суд ООН приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного Украиной по факту задержания Россией 24 моряков и трех морских судов в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

Помощника московского прокурора нашли мертвым

В Москве обнаружили мертвым помощника Бутырского межрайонного прокурора Дмитрия Некрасова. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Обновлено в 13:04
Общество

«Говорит Москва» опровергла перенос похорон Доренко

Информация СМИ о переносе даты похорон не соответствует действительности, сообщает радиостанция «Говорит Москва» в Twitter.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Россиянин пытался незаконно вывезти с Украины более 450 наручных часов

Россиянин пытался вывезти с Украины в Турцию более 450 наручных часов на сумму более 1,2 миллиона гривен (свыше 45 тысяч долларов), сообщает государственная пограничная служба.
Обновлено в 12:27
Политика

Трамп назвал «простой способ» избежать повышения пошлин на товары

Президент США Дональд Трамп раскрыл в своем Twitter-аккаунте простой способ избежать увеличения пошлин на товары, которые импортируют в страну.
Обновлено в 14:51
Политика

Слуцкий: закон об украинском языке станет «миной» для Зеленского

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил надежду на то, что избранный президент Украины Владимир Зеленский пересмотрит закон о государственном языке.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Российский самолет вернулся в аэропорт Вьетнама из-за неполадок

Самолет авиакомпании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся во вьетнамскую Камрань из-за срабатывания сигнализации о неисправности масляного фильтра.
Обновлено в 05:54
Авто

Названы топ-5 самых доступных японских автомобилей в России

Обновлено в 05:48
Наука

Самый скоростной поезд в мире запускают в Японии

Япония начнет испытания нового пассажирского сверхскоростного поезда "Синкансэн", который способен развивать скорость до 400 километров в час.
Обновлено в 05:08
Здоровье

Мертвая пища: от каких продуктов стоит отказаться после пятидесяти

Эксперты заявляют, что напитки под градусом к пятидесяти годам пагубно влияют на здоровье человека, так как к этому возрасту у людей и так обостряются некоторые хронические заболевания, а алкоголь только усугубляет состояние здоровья.
Обновлено в 03:56
Общество

Энергетики помогут россиянам сэкономить на электричестве

Российские энергетики готовят новшества, которые помогут мелким и средним потребителям сэкономить на электричестве.
Обновлено вчера в 23:45
Энергетика

Гройсман: санкции РФ не навредят украинской энергетике

Вводимые Россией ограничительные меры на поставку нефтепродуктов и угля на Украину не несут проблем украинской энергетике и рынку светлых нефтепродуктов, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.
Обновлено в 07:09
Происшествия

«Аэрофлот» отменил еще несколько рейсов на Sukhoi Superjet 100

Обновлено вчера в 08:33
Кино

В московском метро установили железный трон из «Игры Престолов»

На станции "Деловой центр" установили Железный трон.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Киеве эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Полицейские эвакуировали людей из аэропорта Киев имени Игоря Сикорского и ряда супермаркетов в столице Украины из-за информации о "минировании", сообщает в субботу пресс-служба полиции города.
Обновлено в 13:16
Происшествия

Источник заявил о неминуемости гибели пассажиров в хвосте SSJ-100

Обновлено в 15:02
Происшествия

Дочь Доренко добивается расследования обстоятельств его смерти

Дочь известного тележурналиста Сергея Доренко, разбившегося 9 мая на мотоцикле в Москве, Екатерина, обратилась в полицию с просьбой разобраться в произошедшем и провести тщательное расследование причин и обстоятельств его кончины, сообщает РБК .
Обновлено в 04:18
Футбол

«Сочи» и «Тамбов» впервые в истории вышли в футбольную Премьер-лигу

Обновлено в 09:58
Происшествия

Буксир и нефтяной танкер столкнулись в Хьюстонском судоходном канале

Буксир, толкавший две баржи, столкнулся с нефтяным танкером в Хьюстонском судоходном канале.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты

Huawei Y9 Prime 2019 появился на официальном сайте производителя

Huawei Y9 Prime 2019 появился на официальном сайте производителя.
Обновлено в 12:30
Политика

Турция опровергла сообщения об отказе покупать российские С-400

Обновлено вчера в 15:19
Авто

Составлен топ-5 автомобилей с большим пробегом, которые стоит покупать

Издание «Автоновости дня» составило ТОП-5 б/у-авто, которые можно брать даже с солидным накатом.
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Волочкова в белом бикини призналась в любви к Мальдивам

Артистка подчеркнула, что находится в хорошей форме Российская балерина Анастасия Волочкова призналась в любви к популярному курорту.
Обновлено вчера в 07:59
Гаджеты

Бренд Louis Vuitton показал сумки со встроенными гибкими дисплеями

Представители Louis Vuitton уверили, что качество картинки на дисплеях отличается высокой детализацией и цветовым диапазоном, поскольку гибкие экраны изготовлены с использованием технологии AMOLED.
Обновлено в 12:14
Политика

Бутину перевели в тюрьму города Ворсоу

Марию Бутину, осуждённую в Соединённых Штатах за «сговор с целью незаконной работы на правительство России», перевели из тюрьмы, расположенной в американском городе Александрия, в пенитенциарное учреждение Northern Neck города Ворсоу (штат Вирджиния).
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте поздравила младшего сына с днем рождения

Эстрадная певица, актриса театра и кино Кристина Орбакайте улетела в столицу Великобритании, едва закончились праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.
Обновлено в 09:48
Экономика

Госдума обсудит вопрос по снижению ипотечной ставки до 8%

Комитет Госдумы по финансовому рынку во вторник, 14 мая, проведет парламентские слушания, в ходе которых будет обсуждаться вопрос снижения ипотечной ставки до 8%. Об этом заявил журналистам спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Обновлено в 08:24
Гаджеты

В Сети раскрыли дизайн и характеристики смартфона Motorola One Vision

Источник не только показал внешность смартфона, но также раскрыл европейские цены и озвучил характеристики смартфона.
Обновлено в 13:36
Политика

Журналисты «Эха Москвы» не комментируют цензурирование своего сайта

Главный редактор и журналисты радиостанции «Эхо Москва» не стали комментировать появившиеся в СМИ сообщения о цензурировании и зачистке своего сайта от неугодных изданий.
Обновлено в 13:53
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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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