РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войнеLenta.ru 08:58

Россиянам не стоит возвращаться к культу личности Иосифа Сталина и приписывать ему победу в Великой Отечественной войне. Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Его слова приводит «Интерфакс».

РПЦ призвала не приписывать Сталину победу в войне

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