Религия

В РПЦ предрекли Россию без русскихLenta.ru 06:04

Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов. Видеозапись интервью священнослужителя опубликована во вторник, 26 марта, на его сайте.
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В РПЦ объяснили слова о «вымирании россиян»

ФАН12:47

Представитель РПЦ пообещал наступление России «без русских»

Московский Комсомолец09:00

В РПЦ предрекли Россию без русских

Lenta.ru06:04

«Трудно деточек зачинать — лучше в офисе сидеть». Протоиерей предрек русским вымирание

Телеканал 360°08:04

В РПЦ заявили, что в России будут жить китайцы и мусульмане

Росбалт07:21

Скандальный священник обрадовался вымиранию европейцев и предсказал судьбу россиян

URA.Ru08:55

«Нам вообще как государству русскому осталось лет 30»: в РПЦ предсказали заселение России китайцами

БИЗНЕС Online05:40
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
Наука

Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости

Обновлено в 01:54
Общество

Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах

Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Россия осудила удар США по Афганистану

Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
Обновлено в 12:08
Космос

У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр

У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Гаджеты

Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

Обновлено в 12:40
Происшествия

СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Происшествия

Школьник подорвался на самодельном взрывпакете в Крыму

Российский школьник подорвался на самодельном пиротехническом средстве.
Обновлено в 13:14
Политика

Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме

Обновлено в 05:32
Происшествия

Стали известны подробности нападения на посольство Северной Кореи в Испании

Известно, что злоумышленники украли несколько компьютерных устройств. На посольство КНДР в Мадриде напали 22 февраля.
Обновлено в 11:17
Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражения

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Авто

Daimler может «убить» smart из-за денег

Обновлено в 06:00
Политика

Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года

Европейский парламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.
Обновлено в 12:00
Культура

Путин вручил премии молодым деятелям культуры в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 10:21
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено в 12:34
Происшествия

МВД проверит информацию о драке правоохранителей в Калмыкии

"Представитель главка направлен в Калмыкию для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений Элисты в ночь с 23 на 24 марта", - сообщила Волк.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Пентагон испытал две противоракеты

В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика

Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%

Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
Обновлено в 09:05
Авто

Volkswagen может купить завод Ford во Всеволожске

Обновлено в 12:21
Политика

Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»

Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Арест сенатору Арашукову продлен на три месяца

Обновлено в 12:23
Происшествия

В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника

Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
Обновлено в 05:40
Космос

НАСА: В атмосфере Марса содержалось большое количество водорода

НАСА узнало, что в атмосфере Марса миллионы лет назад содержалось большое количество водорода.
Обновлено в 09:39
Происшествия

СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.
Обновлено в 13:09
Футбол

Аньелли: ассоциация европейских клубов выступает против обновлённого клубного ЧМ

Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) и председатель совета директоров «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что организация выступает против нового формата клубного чемпионата мира.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Экономика

Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих

Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих.
Обновлено в 07:09
Единоборства

Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.
Обновлено в 02:26
Общество

У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей

«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Авто

Компания Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар

Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар P80 / C. Указанное транспортное средство было разработано специалистами Ferrari Styling Centre под руководством главного дизайнера итальянской компании Флавио Манцони.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Обновлено вчера в 11:10
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