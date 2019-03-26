Религия
В РПЦ предрекли Россию без русскихLenta.ru 06:04
Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов. Видеозапись интервью священнослужителя опубликована во вторник, 26 марта, на его сайте.
Читать в источнике
Оценить56
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:23, Ашберн
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Россия осудила удар США по Афганистану
Россия осуждает авиаудар США по Афганистану, в результате которого погибли мирные жители.
Обновлено в 12:08
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено в 12:40
Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Школьник подорвался на самодельном взрывпакете в Крыму
Российский школьник подорвался на самодельном пиротехническом средстве.
Обновлено в 13:14
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Обновлено в 05:32
Происшествия
Стали известны подробности нападения на посольство Северной Кореи в Испании
Известно, что злоумышленники украли несколько компьютерных устройств. На посольство КНДР в Мадриде напали 22 февраля.
Обновлено в 11:17
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 06:55
Авто
Daimler может «убить» smart из-за денег
Обновлено в 06:00
Политика
Европарламент одобрил отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европейский парламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.
Обновлено в 12:00
Культура
Путин вручил премии молодым деятелям культуры в Кремле
Президент России Владимир Путин вручил премии молодым деятелям культуры и премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества за 2018 год, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 10:21
Происшествия
МВД проверит информацию о драке правоохранителей в Калмыкии
"Представитель главка направлен в Калмыкию для контроля за проведением проверки информации о причастности сотрудников органов внутренних дел региона к инциденту в одном из развлекательных заведений Элисты в ночь с 23 на 24 марта", - сообщила Волк.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Пентагон испытал две противоракеты
В ходе испытаний были запущены две противоракеты, перехватывающие межконтинентальные баллистические ракеты.
Обновлено вчера в 20:29
Экономика
Доля убыточных организаций в России в январе выросла до 35,8%
Согласно материалам ведомства, за отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил более 1,26 трлн рублей (30 тыс. организаций получили прибыль в размере 1,82 трлн рублей, 16,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 555,8 млрд рублей).
Обновлено в 09:05
Авто
Volkswagen может купить завод Ford во Всеволожске
Обновлено в 12:21
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено в 07:39
Происшествия
Арест сенатору Арашукову продлен на три месяца
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника
Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
Обновлено в 05:40
Космос
НАСА: В атмосфере Марса содержалось большое количество водорода
НАСА узнало, что в атмосфере Марса миллионы лет назад содержалось большое количество водорода.
Обновлено в 09:39
Происшествия
СК возбудил дело после ранения ножом школьницы в Москве
Следователи возбудили уголовное дело по факту ранения ножом ученицы школы в Москве. Об этом говорится в сообщении управления СК по столице.
Обновлено в 13:09
Футбол
Аньелли: ассоциация европейских клубов выступает против обновлённого клубного ЧМ
Президент Ассоциации европейских клубов (ECA) и председатель совета директоров «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что организация выступает против нового формата клубного чемпионата мира.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Экономика
Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих
Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих.
Обновлено в 07:09
Единоборства
Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.
Обновлено в 02:26
Общество
У тещи Чемезова нашли пентхаус в Москве за 2 млрд рублей
«Собеседник» выяснил, что теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, 73-летняя Людмила Рукавишникова, является владельцем пентхауса стоимостью около 2 миллиардов рублей в историческом особняке на Малой Никитской улице в Москве.
Обновлено в 11:36
Авто
Компания Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар
Итальянская автомобилестроительная компания Ferrari представила эксклюзивный трековый суперкар P80 / C. Указанное транспортное средство было разработано специалистами Ferrari Styling Centre под руководством главного дизайнера итальянской компании Флавио Манцони.
Обновлено вчера в 12:08
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Обновлено вчера в 11:10