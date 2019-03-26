В РПЦ предрекли Россию без русскихLenta.ru 06:04

Через несколько десятилетий в России не останется русских, заявил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий Смирнов. Видеозапись интервью священнослужителя опубликована во вторник, 26 марта, на его сайте.

В РПЦ предрекли Россию без русских

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