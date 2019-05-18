В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в ЕкатеринбургеLenta.ru вчера в 10:14

Русская православная церковь (РПЦ) сожалеет о проявлениях насилия на площадке строительства храма Святой Великомученицы Екатерины в Екатеринбурге, который планируется возвести на месте сквера.

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

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