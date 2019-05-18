Религия

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в ЕкатеринбургеLenta.ru вчера в 10:14

Русская православная церковь (РПЦ) сожалеет о проявлениях насилия на площадке строительства храма Святой Великомученицы Екатерины в Екатеринбурге, который планируется возвести на месте сквера.
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В РПЦ прокомментировали ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге

РИА Новостивчера в 14:03

РПЦ выступила с заявлением после скандала на стройке храма в Екатеринбурге

Газета.Ruвчера в 10:38

РПЦ сожалеет, что строительство храма в Екатеринбурге спровоцировало насилие

ТАССвчера в 08:48

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Вести.Ruвчера в 10:09

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News.ruвчера в 09:29

В РПЦ заявили, что спорный храм в Екатеринбурге не новый, а восстанавливаемый

Интерфаксвчера в 09:28

В РПЦ пожалели о насилии при строительстве храма в Екатеринбурге

Lenta.ruвчера в 10:14
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Суд освободил бывшего президента Армении Кочаряна

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Самолет «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
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Организаторы Евровидения приняли решение о дисквалификации белорусского жюри перед финалом песенного конкурса.
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Церемония бракосочетания состоялась в часовне святого Георгия.
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Авто

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Госавтоинспекция уже официально предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч — с 500 рублей до 3000 рублей.
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Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
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Это авиационная управляемая ракета нового поколения, которая будет относиться к классу высокоточного оружия.
Обновлено вчера в 09:06
Здоровье

России удалось остановить распространение ВИЧ, заявил Роспотребнадзор

Темпы прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в России удалось удалось снизить до отрицательного значения в 2018 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
Обновлено в 00:35
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На набережной Лейтенанта Шмидта тушили автомобиль

Обновлено вчера в 20:02
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Израиль вновь атаковал позиции сирийских «Панцирь-С»

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Авто

Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым

Эксперты составили правила, благодаря которым автовладельцы смогут, как можно дольше сохранить машине первоначальный блеск, сообщает Speedme.ru.
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Политика

На Украине оценили потери из-за сокращения торговли с Россией

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Музыка

Флаг Палестины попал в прямой эфир на «Евровидении» в Израиле

Финал «Евровидения-2019», который состоялся в ночь на 19 мая, не обошелся без политики — дважды в прямом эфире появился флаг Палестины.
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Общество

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Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Происшествия

В Москве задержали сожителя бросившей дочку в поликлинике матери

21-летней матери вменяют, помимо похищения, оставление в опасности и неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.
Обновлено вчера в 11:17
Происшествия

Протестовавшие против Евровидения ортодоксальные иудеи задержаны

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Вице-канцлер Австрии подал в отставку

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Познер предрек трагический конец человечества

Журналист Владимир Познер заявил, что пессимистично настроен в отношении судьбы человечества.
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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