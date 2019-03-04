Общество

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 годаРБК 11:46

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году». Так он прокомментировал слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет до 30% населения страны будут мусульманами.
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с чего всё началось

В РПЦ заявили, что россияне «закончатся к 2050 году»

Россияне закончатся к 2050 году.
Говорит Москва08:41

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В ОП ответили РПЦ на вероятность исчезновения русских

News.ru13:14

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

РБК11:46

В РПЦ заявили, что россияне «закончатся к 2050 году»

Говорит Москва08:41

«Здесь будут жить другие народы»: в РПЦ заявили, что русские «закончатся к 2050 году»

Телеканал 360°10:17

В РПЦ предрекли скорое исчезновение русских

Взгляд.ру10:06

В РПЦ опасаются, что «россияне закончатся к 2050 году»

РИА Новости09:45

В РПЦ считают, что русские «закончатся к 2050 году»

URA.Ru11:37
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Политика

Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Обновлено в 12:10
Кино

Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

Американский актер Люк Перри, известный по ролям в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» и «Ривердэйл», умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 13:22
Общество

Джефф Безос снова возглавил рейтинг богатейших людей по версии Forbes

Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
Обновлено в 13:03
Политика

Трамп продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Соединенными Штатами из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке

Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
Обновлено в 14:56
Футбол

Андрей Шевченко определился с будущим Ракицкого в сборной Украины

Андрей Шевченко заявил, что определился с будущим футболиста «Зенита» Ярослава Ракицкого в сборной Украины.
Обновлено 26 февраля в 07:02
Хоккей

СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

Петербургский СКА в овертайме переиграл московский "Спартак" в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:22
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В Москве двухлетний ребенок упал из окна и погиб

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Политика

Путин подписал указ о приостановлении выполнения ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:48
Политика

Яковенко назвал три проблемы в расследовании дела Скрипалей

Посол России в Великобритании Александр Яковенко в эфире RT рассказал об основных проблемах, которые мешают пролить свет на историю с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
Обновлено в 13:58
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Общество

Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»

Обновлено в 07:34
Хоккей

«Торпедо» сравняло счет в серии плей-офф КХЛ с «Барысом»

Нижегородское "Торпедо" во втором овертайме обыграло астанинский "Барыс" в матче 1/8 финала плей-офф КХЛ.
Обновлено в 15:25
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Политика

На парламентских выборах в Эстонии побеждают оппозиционеры

В Эстонии огласили предварительные результаты парламентских выборов.
Обновлено вчера в 17:27
Армия и оружие

В ДНР обвинили СБУ в похищении бывшего командира танкового экипажа

Обновлено в 09:24
Политика

Глава совета муфтиев предсказал рост доли мусульман в России до трети

Исследовательский центр Pew Research Center в 2017 году определял долю православных христиан в России в 71% населения страны, а долю мусульман — в 10%.
Обновлено в 10:02
Общество

Ученые выяснили, какие бабушки приносят больше пользы

Ученые выяснили, сколько пользы приносят бабушки человека и разных видов животных.
Обновлено в 01:49
Происшествия

СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность

Обновлено в 08:24
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума

Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Спорт

Юстина Ковальчик: «Я за полную отмену терапевтических исключений»

Польская лыжница Юстина Ковальчик считает необходимым отменить терапевтические исключения, позволяющие спортсменам принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям.
Обновлено в 14:45
Музыка

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Обновлено в 07:44
Происшествия

Сотрудник колонии получил 12 лет за убийство заключённого

Бывший сотрудник исправительной колонии общего режима в городе Клинцы в Брянской области приговорён к 12 годам лишения свободы за убийство заключённого с помощью простыни.
Обновлено в 14:27
Политика

Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»

Председателя входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола».
Обновлено в 11:53
Транспорт

В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны

Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Наука

Ученые сравнили человечество с лягушкой в кипятке

Ученые сравнивают этот процесс с распространенной в научных кругах байкой о лягушке в кипятке.
Обновлено в 14:56
Армия и оружие

Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии

Обновлено в 10:44
Экономика

Сбербанк стал совладельцем KFC в России

Сбербанк через свою структуру ООО «Сбербанк Инвестиции» стал владельцем 9,99% ООО «Эй Кей Ресторантс Раша», которое входит группу компаний «Шоколадница» и с 2014 года является одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC (Kentucky Fried Chicken) и Pizza Hut.
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Политика

В Конгрессе США начали новое расследование против Трампа

По данным телекомпании CNN, новое расследование начал юридический комитет Палаты представителей Конгресса США, направив 81 запрос в Белый дом, Минюст и другие ведомства.
Обновлено в 14:45
Авто

ГАЗ начнет выпускать бюджетный кроссовер Volkswagen

Как сообщает издание «Авторевю», с 2020 года на предприятии ГАЗ начнется производство нового компактного кроссовера Volkswagen Tarek.
Обновлено в 12:16
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Равиль Исмагилович Гайнутдин
Советский и российский религиозный и общественный деятель, председатель президиума Духовного управления мусульман европейской части России, председатель Совета муфтиев России, один из инициаторов расширения исторической Московской соборной мечети. Этнический казанский татарин. Член Общественной палаты. Действительный член Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов.
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