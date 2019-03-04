Общество

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 годаРБК 11:46

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году». Так он прокомментировал слова главы Совета муфтиев России Равиля Гайнутдина о том, что через 15 лет до 30% населения страны будут мусульманами.
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с чего всё началось

В РПЦ заявили, что россияне «закончатся к 2050 году»

Россияне закончатся к 2050 году.
Говорит Москва08:41

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В ОП ответили РПЦ на вероятность исчезновения русских

News.ru13:14

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

РБК11:46

В РПЦ считают, что русские «закончатся к 2050 году»

URA.Ru11:37

«Здесь будут жить другие народы»: в РПЦ заявили, что русские «закончатся к 2050 году»

Телеканал 360°10:17

В РПЦ предрекли скорое исчезновение русских

Взгляд.ру10:06

В РПЦ опасаются, что «россияне закончатся к 2050 году»

РИА Новости09:45

В РПЦ заявили, что россияне «закончатся к 2050 году»

Говорит Москва08:41
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 21:33, Ашберн
Культура

Отец Децла рассказал о врожденном заболевании сына

Обновлено в 19:04
Политика

Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот

Американский лидер Дональд Трамп намерен лишить Турцию и Индию торговых льгот в рамках Генеральной системы преференций (ГСП) США.
Обновлено в 19:15
Наука

Учёные нашли неожиданную пользу в ожирении

Выяснилось, что больные с ожирением погибали от инсульта на 62% реже, чем люди с нормальным весом.
Обновлено в 18:43
Политика

Медведев озвучил условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort озвучил условия для сохранения газового транзита через Украину.
Обновлено в 18:22
Политика

ПЦУ начала передачу зарубежных приходов Константинополю

"Новая украинская церковь" начала процесс передачи зарубежных приходов Константинопольскому патриархату, передает РИА "Новости".
Обновлено в 21:12
Политика

Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.
Обновлено в 12:10
Экономика

Совет Думы рассмотрит законопроект о повышении пенсий

"Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума", - сказал В.Володин журналистам в понедельник.
Обновлено в 17:46
Политика

Россия зафиксировала три миллиона кибератак на свои IP-адреса из США

Антонов добавил, что хотел бы "пригласить американских коллег обсудить этот вопрос", чтобы узнать, кто именно стоит за этими кибератаками.
Обновлено в 18:25
Общество

Джефф Безос сохранил звание богатейшего человека по версии Forbes

Обновлено в 20:25
Экономика

Правительство КНР предписало чиновникам «затянуть пояса»

Правительство Китая в проекта бюджета на 2019 год заявило о необходимости "затянуть пояса" и сократить расходы чиновников, чтобы снизить нагрузку на бизнес, документ был распространен во вторник.
Обновлено в 21:17
Происшествия

В Приамурье скончался избитый отчимом годовалый малыш

Годовалый мальчик, который находился в состоянии комы после жестокого избиения отчимом, скончался в больнице Белогорска.
Обновлено в 20:51
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать за неправильное оказание помощи

Речь идет о штрафе за оказание медицинской помощи не по утвержденным рекомендациям.
Обновлено в 18:25
Армия и оружие

Россия изготовила последнюю ракету с украинской системой управления

В российском космическом центре «Прогресс» завершили изготовление последней ракеты-носителя «Союз», которая использует произведенную на Украине систему управления.
Обновлено в 19:58
Авто

AliExpress начнет продавать автомобили в России

Обновлено в 18:20
Транспорт

В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны

Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Космос

Небывалое спокойствие на Солнце удивило астрономов

Как отмечают специалисты, это стало сюрпризом: ранее на первые месяцы 2019 года прогнозировалось увеличение солнечной активности.
Обновлено в 19:44
Наука

Бытовые химикаты снижают фертильность мужчин

Химикаты, которые в большом количестве содержатся во многих предметах быта, оказывают неблагоприятное воздействие на фертильность мужчин.
Обновлено в 12:18
Экономика

Китай в 2019 году увеличит военный бюджет на 7,5%

Власти Китая планируют в 2019 году увеличить расходы на национальную оборону на 7,5%, до 1,19 трлн юаней (около $177,61 млрд).
Обновлено в 19:11
Экономика

У россиян нашли зарубежные счета в 58 странах

По словам заместителя главы ФНС Алексея Оверчука, раньше необходимо было делать запрос в компетентный орган иностранной юрисдикции, теперь же информация о наличии счета у налогоплательщика поступает автоматически.
Обновлено в 17:42
Происшествия

Неизвестные с ножами напали на колледж в Великобритании

Полиция графства Ланкашир в Великобритании задержала пятерых человек с ножами, которые подозреваются в нападении на Колледж Раншо в Лейланде, сообщает пресс-служба полиции.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Китайский пассажирский борт экстренно приземлился в Анадыре

Из-за срабатывания пожарной сигнализации выполнявший рейс из Пекина в Лос-Анджелес самолет китайской авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в городе Анадыре.
Обновлено в 15:17
Происшествия

Читинцы почувствовали землетрясение

Обновлено в 08:19
Авто

Toyota и Subaru объявили о совместной разработке электромобиля

Японские автопроизводители Toyota и Subaru приступили к совместной разработке электромобиля, который появится на рынке в 2021 году.
Обновлено в 21:10
Политика

Минфин США просит Конгресс повысить потолок госдолга

Минфин задействовал "чрезвычайные меры" для продолжения финансовых операций, такой процесс может продолжаться в течение всего нескольких месяцев, после чего Конгресс должен повысить потолок госдолга, чтобы исключить возможность дефолта.
Обновлено в 19:42
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Наука

Сбылось «пророчество Нострадамуса» на 2019 год: ждать ли мировой войны

В конце прошлого года британский таблоид dailystar.co.uk опубликовал «предсказания Нострадамуса», которые, по мнению журналистов, должны сбыться в 2019 году.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

Командир женского танкового экипажа ДНР перешла на сторону Украины

Обновлено в 08:16
Здоровье

Роды без страховки в Таиланде обошлись российской паре в огромную сумму

Хотели сэкономить, но преждевременные роды в местной клинике обошлись в огромную сумму.
Обновлено в 13:35
Музыка

Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Обновлено в 07:44
Происшествия

Кокорин пожаловался на ожоги, полученные в СИЗО

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин получил ожог ноги в СИЗО.
Обновлено в 11:18
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Равиль Исмагилович Гайнутдин
Советский и российский религиозный и общественный деятель, председатель президиума Духовного управления мусульман европейской части России, председатель Совета муфтиев России, один из инициаторов расширения исторической Московской соборной мечети. Этнический казанский татарин. Член Общественной палаты. Действительный член Всемирной ассамблеи по сближению исламских мазхабов.
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