Представитель Русской православной церкви прокомментировал RT заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что «автокефальная Православная церковь Украины» является канонической, и его призыв к РПЦ «показать томос».

с чего всё началось

Никто не вправе перед украинцами закрывать двери храма божьего, признавать, кто каноничен, а кто не каноничен. И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть теперь они сейчас сами разберутся - покажут томос.

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