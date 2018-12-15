Политика

В РПЦ отреагировали на избрание главы украинской «новой церкви»
Аргументы недели
12:02

В Русской православной церкви негативно отреагировали на избрание митрополита УПЦ КП Епифания главой украинской «новой церкви». Это событие прокомментировал протоиерей Николай Балашов.
Аргументы недели12:02
Николай Балашов
Собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим "предстоятелем"
— Николай Балашов, российский священникКоммерсантъ 12:26
с чего всё началось

РПЦ назвала ничтожным прошедший в Киеве объединительный собор

В Русской православной церкви считают канонически ничтожным прошедший в субботу в Киеве объединительный собор, на котором был избран глава новой украинской церкви, независимой от Москвы.
Интерфакс11:25

Подробнее о событии

РПЦ: объединительный собор в Киеве не является каноническим и ничего не означает

Коммерсантъ12:26

РПЦ прокомментировала решение объединительного собора в Киеве

Lenta.ru11:47

В РПЦ отреагировали на итоги собора на Украине

Газета.Ru11:41

Каноническая Церковь прокомментировала избрание Епифания и очистилась от иуд

Вести.Ru11:37

РПЦ назвала избрание «главы новой церкви» на Украине канонически ничтожным

РИА Новости11:34

В РПЦ назвали «канонически ничтожным» объединительный собор в Киеве

РБК11:24

Религиовед прокомментировал избрание главы «новой церкви» на Украине

RT на русском12:41
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Политика

Объединительный собор избрал главу новой церкви на Украине

Обновлено в 10:24
Армия и оружие

СМИ предрекли поражение флоту США в возможной войне с РФ

Военно-морской флот (ВМФ) США, которому требуется модернизация авианосных групп, может потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем.
Обновлено в 14:26
Политика

В Белом доме заявили о «несерьёзном настрое» России в отношении ДРСМД

В США не считают, что Россия серьёзно настроена на сохранение Договора РСМД, заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис.
Обновлено в 12:27
Политика

Путин навестил Вербицкую и вручил ей присужденную премию

Президент России Владимир Путин, который в субботу, 15 декабря, провел в Санкт-Петербурге заседание Совета по культуре и искусству, вечером приехал в гости к президенту Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), академику Российской академии образования Людмиле Вербицкой.
Обновлено в 13:57
Политика

Украинский боксер Усик ответил на угрозы националистов

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик прокомментировал угрозы, поступившие от радикалов после его слов о готовности защитить Киево-Печерскую лавру.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие

ЕС призвал Турцию не проводить военную операцию против курдов в Сирии

Евросоюз призвал Турцию не проводить военную операцию против курдских вооруженных формирований на северо-востоке Сирии.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

ВМФ России получит новейший малый ракетный корабль 17 декабря

«Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Мытищи» завершил государственные испытания в акватории Балтийского моря и будет передан Военно-морскому флоту 17 декабря», — заявили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 12:05
Политика

Путин предостерег от запретов рэп-концертов

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по культуре и искусству, назвал бесперспективными участившиеся запреты концертов популярных у молодежи музыкантов.
Обновлено в 08:07
Политика

Трамп объявил о скорой отставке главы МВД

Президент США Дональд Трамп объявил о скорой отставке главы министерства внутренних дел страны Райана Зинке.
Обновлено в 11:02
Политика

Запашный пожаловался Путину на проект Гуцериева и Cirque du Soleil

Во время заседания Совета при президенте по культуре и искусству 15 декабря директор Большого московского цирка Эдгар Запашный заявил, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково «неприемлемо и неправильно».
Обновлено в 13:30
Политика

Замгоссекретаря предложил Болгарии закупить американские вооружения

Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан предложил вице-премьеру и министру иностранных дел Болгарии Екатерине Захариевой американские вооружения, функционально совместимые с аналогичными системами стран НАТО, для модернизации ВС европейской страны.
Обновлено в 14:16
Политика

Давос снял запрет на участие России в форуме

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе изменили решение и сняли ограничения, наложенные ранее на российских бизнесменов.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Минобороны в 2018 году получило 35 новых видов вооружения и техники

Обновлено в 07:10
Политика

Bild: Ангела Меркель пересядет на Airbus A330

Обновлено в 13:15
Политика

«Оппозиционный блок» выдвинул Вилкула кандидатом в президенты Украины

Партия "Оппозиционный блок" провела восьмой съезд без одного из сопредседателей Юрия Бойко и приняла решение выдвигать кандидатом в президенты Украины на предстоящих выборах Александра Вилкула, сообщает интернет-медиа LIGA.
Обновлено в 10:22
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