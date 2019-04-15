Общество
В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»Петербургский дневник 12:18
В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России. Сегодня об этом открыто заявил на встрече с сотрудниками МЧС глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщает «Интерфакс».
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Я смотрю, на параде рекрутята наши ходят - маленькие, щупленькие, как цыплятки. Слава Богу, потом стали девушек набирать - хоть похожи на солдат стали.
— Димитрий Смирнов, священнослужительЦарьград 08:29
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Обновлено в 20:20
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Госдеп США одобрил возможное выделение $500 млн Пентагону на программу обучения тайваньских пилотов для полетов на истребителях F-16, сообщает пресс-служба американского министерства обороны.
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Обновлено в 07:54
Происшествия
Крыша Нотр-Дам де Пари рухнула полностью: собор охвачен огнём
Полностью рухнула крыша Собора Парижской Богоматери, расположенного в центре французской столицы.
Обновлено в 14:55
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Пожар вспыхнул на Храмовой горе в Иерусалиме
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Экономика
«Газпрому» придется решать проблему транзита без «Северного потока-2»
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Общество
Минкомсвязь: Переход на цифровое ТВ в 20 регионах прошел штатно
"В целом отключение аналогового вещания в регионах второй очереди прошло в штатном режиме", - цитировали Алексея Волина РИА Новости.
Обновлено в 15:16
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
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