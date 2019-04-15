Общество

Протоиерей РПЦ: мужики в России остались только в спецназеМР7.ру 06:20

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что в России падает мужественность. «Если взять юношу тридцатых годов и современного — у нас только в спецназе мужики остались», — сказал священник.
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Димитрий Смирнов
Я смотрю, на параде рекрутята наши ходят - маленькие, щупленькие, как цыплятки. Слава Богу, потом стали девушек набирать - хоть похожи на солдат стали.
— Димитрий Смирнов, священнослужительЦарьград 08:29

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Священнослужитель
Священнослужитель Русской православной церкви, церковный и общественный деятель. Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и ещё семи церквей в Москве и Московской области.
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