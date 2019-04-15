Общество

В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»Петербургский дневник 12:18

В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России. Сегодня об этом открыто заявил на встрече с сотрудниками МЧС глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщает «Интерфакс».
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Димитрий Смирнов
Я смотрю, на параде рекрутята наши ходят - маленькие, щупленькие, как цыплятки. Слава Богу, потом стали девушек набирать - хоть похожи на солдат стали.
— Димитрий Смирнов, священнослужительЦарьград 08:29

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В РПЦ обвинили женщин в нехватке «настоящих мужчин»

РИА Новости09:15

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URA.Ru07:22

В РПЦ считают, что «настоящие мужики» остались только в спецназе

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Московский Комсомолец06:20

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БИЗНЕС Online06:13

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Говорит Москва07:49

В РПЦ разглядели «настоящих мужиков» только в спецназе

Lenta.ru06:41
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 15:26, Ашберн
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Димитрий Николаевич Смирнов
Священнослужитель
Священнослужитель Русской православной церкви, церковный и общественный деятель. Настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской и ещё семи церквей в Москве и Московской области.
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