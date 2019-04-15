В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»Петербургский дневник 12:18

Я смотрю, на параде рекрутята наши ходят - маленькие, щупленькие, как цыплятки. Слава Богу, потом стали девушек набирать - хоть похожи на солдат стали.

В Русской православной церкви обеспокоены сокращением числа «настоящих мужчин» в России. Сегодня об этом открыто заявил на встрече с сотрудниками МЧС глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, сообщает «Интерфакс».

В РПЦ отметили, что в России не хватает «настоящих мужиков»

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