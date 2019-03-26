Религия

В РПЦ объяснили слова о России без русскихГазета.Ru вчера в 13:38

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В РПЦ рассказали, как россияне смогут избежать вымирания

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Смирнов ранее разместил в своем блоге видеозапись интервью, в котором он утверждает, что России "как государству русскому, осталось лет 30", после чего азиатскую часть страны якобы будут населять китайцы, а в ее европейской части будут жить мусульмане.
РИА Новостивчера в 11:32

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В РПЦ пояснили слова о России без русских

Газета.Ruвчера в 15:32

В РПЦ рассказали, как россияне смогут избежать вымирания

РИА Новостивчера в 11:32

В РПЦ назвали способ избежать вымирания россиян

Известиявчера в 13:10

В РПЦ пояснили слова о России без русских

Lenta.ruвчера в 12:28

«Не запугиваем, а призываем к бережному отношению к семье»: В Церкви прокомментировали «вымирание христиан»

Царьградвчера в 11:49

РПЦ призвала россиян рожать

News.ruвчера в 11:47

РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»

РБКвчера в 13:25
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Хоккей

Александр Овечкин встретился с Трампом в Белом доме

Обновлено 25 марта в 17:26
Баскетбол

«Лейкерс» обыграли «Вашингтон», Джеймс оформил дабл-дабл

Обновлено в 01:26
Политика

Евродепутат пристыдил ЕП за Крым

«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам

Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.
Обновлено вчера в 19:47
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Кино

Режиссера Сергея Соловьева госпитализировали

Обновлено вчера в 15:52
Происшествия

В Забайкалье банда нападала на предпринимателей

Установлено, что в 2006 году ранее судимый житель города Борзя, 1986 года рождения, создал вооружённую группу для совершения разбойных нападений на предпринимателей.
Обновлено вчера в 23:46
Экономика

C 1 апреля повышаются социальные пенсии

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 2 процента.
Обновлено 24 марта в 17:50
Политика

Порошенко назвал Путина своим главным оппонентом на выборах

Президент Украины Петр Порошенко в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил, что на президентских выборах в стране его основной противник — российский президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 19:26
Шоу-бизнес

Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова

Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено вчера в 13:38
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy Note 10 может лишиться физических кнопок

Вместо физических кнопок Samsung Galaxy Note 10 может получить сенсорные, а также новейшую технологию чувствительных к сжатию граней, как у HTC или Google.
Обновлено в 00:50
Экономика

В России выросла неформальная занятость

Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Обновлено в 01:30
Политика

Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Культура

Легенды сцены получат «Золотые маски»

Обновлено вчера в 17:46
Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Обновлено вчера в 16:21
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

"Устаревшие нормы" Норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298 / 3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе".
Обновлено вчера в 17:01
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 12:20
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Проверка СК не подтвердила заявления иеговистов о пытках в ХМАО

Следователи в ходе проверки не подтвердили информацию о пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" из Сургута (признана экстремистской и запрещена в РФ).
Обновлено в 01:17
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено вчера в 12:01
Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

США впервые испытали противоракеты залповым пуском

Вчера систему GMD впервые испытали залповым пуском ракет-перехватчиков.
Обновлено вчера в 08:50
Экономика

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения

В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Финансы

Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка

Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 11:15
Гаджеты

Huawei анонсировала свои первые умные очки

Китайская Huawei объявила о планах выпустить свои первые умные очки, созданные в партнерстве с корейским модным брендом Gentle Monster.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
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