Религия
В РПЦ объяснили слова о России без русскихГазета.Ru 13:38
Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Смирнов ранее разместил в своем блоге видеозапись интервью, в котором он утверждает, что России "как государству русскому, осталось лет 30", после чего азиатскую часть страны якобы будут населять китайцы, а в ее европейской части будут жить мусульмане.РИА Новости11:32
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Наука
Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин
Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес
Джастин Бибер объявил об уходе из музыки
Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Прокурор запросил для экс-главы Коми Гайзера 21 год лишения свободы
Гособвинитель запросил для Вячеслава Гайзера не только 21 год колонии строгого режима, но и штраф в 500 миллионов рублей.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Николас Кейдж женился в четвертый раз
Обновлено в 07:23
Авто
Skoda представила спортивную версию Octavia
Компания Skoda показала новую версию Octavia под названием Dynamic +. Автомобиль доступен для покупки в Европе в кузове седан и универсал.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Мексике взорвался рынок пиротехники
Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Кино
В Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили
Обновлено в 19:03
Происшествия
Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги
Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.
Обновлено в 15:12
Политика
Гуайдо: присутствие российских военных нарушает конституцию Венесуэлы
По мнению оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, присутствие в республике российских военных противоречит нормам конституции.
Обновлено в 17:36
Политика
Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»
Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено в 18:19
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в течение шести лет
Правительство, сказал Медведев, завершает подготовку законопроекта, по которому в Налоговой кодекс будут включены неналоговые платежи; сейчас они регулируются подзаконными актами.
Обновлено в 10:06
Интернет
В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google
В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
Обновлено в 08:10
Единоборства
Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.
Обновлено в 02:26
Происшествия
Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём
Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости.
Обновлено в 14:36
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Технологии
Сбербанк разрешит клиентам менять ПИН-код карты через приложение
Зампредседателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова сообщила, что пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» получат возможность менять ПИН-код карты в мобильном приложении.
Обновлено в 14:47
Финансы
Набиуллина: ЦБ не влияет на курс рубля через бюджетное правило
ЦБ РФ не использует покупку валюты по бюджетному правилу для управления курсом рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 08:14
Космос
Красноярский Илон Маск решил развивать космический туризм
Красноярский предприниматель Максим Куликов бросил вызов американскому предпринимателю, изобретателю и инвестору Илону Маску.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:15
Футбол
Юношеская сборная России вышла на Евро-2019
Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп
В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено в 17:00
Энергетика
Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа
Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 12:15