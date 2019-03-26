Религия

В РПЦ объяснили слова о России без русскихГазета.Ru 13:38

Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В РПЦ рассказали, как россияне смогут избежать вымирания

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Смирнов ранее разместил в своем блоге видеозапись интервью, в котором он утверждает, что России "как государству русскому, осталось лет 30", после чего азиатскую часть страны якобы будут населять китайцы, а в ее европейской части будут жить мусульмане.
РИА Новости11:32

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В РПЦ пояснили слова о России без русских

Газета.Ru15:32

РПЦ ответила на фразу протоиерея «России осталось лет 30»

РБК13:25

В РПЦ рассказали, как россияне смогут избежать вымирания

РИА Новости11:32

В РПЦ пояснили слова о России без русских

Lenta.ru12:28

«Не запугиваем, а призываем к бережному отношению к семье»: В Церкви прокомментировали «вымирание христиан»

Царьград11:49

РПЦ призвала россиян рожать

News.ru11:47

В РПЦ назвали способ избежать вымирания россиян

Известия13:10
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
Наука

Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Шоу-бизнес

Джастин Бибер объявил об уходе из музыки

Канадский певец Джастин Бибер пожаловался поклонникам на серьезные внутренние проблемы и объявил о решении сделать перерыв в карьере.
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Происшествия

Прокурор запросил для экс-главы Коми Гайзера 21 год лишения свободы

Гособвинитель запросил для Вячеслава Гайзера не только 21 год колонии строгого режима, но и штраф в 500 миллионов рублей.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес

Николас Кейдж женился в четвертый раз

Обновлено в 07:23
Авто

Skoda представила спортивную версию Octavia

Компания Skoda показала новую версию Octavia под названием Dynamic +. Автомобиль доступен для покупки в Европе в кузове седан и универсал.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Мексике взорвался рынок пиротехники

Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.
Обновлено в 18:36
Происшествия

Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем

В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Политика

Порошенко назвал Путина главным оппонентом

Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Кино

В Грузии умер актер Нодар Мгалоблишвили

Обновлено в 19:03
Происшествия

Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги

Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.
Обновлено в 15:12
Политика

Гуайдо: присутствие российских военных нарушает конституцию Венесуэлы

По мнению оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо, присутствие в республике российских военных противоречит нормам конституции.
Обновлено в 17:36
Политика

Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»

Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено в 18:19
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки

На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Экономика

Медведев пообещал не повышать налоги в течение шести лет

Правительство, сказал Медведев, завершает подготовку законопроекта, по которому в Налоговой кодекс будут включены неналоговые платежи; сейчас они регулируются подзаконными актами.
Обновлено в 10:06
Интернет

В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google

В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
Обновлено в 08:10
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено в 17:00
Единоборства

Конор Макгрегор завершил карьеру в ММА

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор уходит из спорта. Об этом он объявил в своем Twitter.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём

Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости.
Обновлено в 14:36
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Итальянский автопроизводитель Lamborghini подтвердил проведение юридического анализа, связанного со схожестью названия российского автомобиля Aurus и ее модели Urus, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Технологии

Сбербанк разрешит клиентам менять ПИН-код карты через приложение

Зампредседателя правления Сбербанка, руководитель блока «Розничный бизнес» Светлана Кирсанова сообщила, что пользователи сервиса «Сбербанк онлайн» получат возможность менять ПИН-код карты в мобильном приложении.
Обновлено в 14:47
Финансы

Набиуллина: ЦБ не влияет на курс рубля через бюджетное правило

ЦБ РФ не использует покупку валюты по бюджетному правилу для управления курсом рубля, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 08:14
Космос

Красноярский Илон Маск решил развивать космический туризм

Красноярский предприниматель Максим Куликов бросил вызов американскому предпринимателю, изобретателю и инвестору Илону Маску.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Суд продлил арест сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:15
Футбол

Юношеская сборная России вышла на Евро-2019

Юношеская сборная России (игроки 2002 года рождения) досрочно обеспечила себе выход в финальный раунд чемпионата Европы (U-17), который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп

В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено в 17:00
Энергетика

Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо

Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа

Израиль начал наносить удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено вчера в 12:15
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