Общество
В РПЦ объяснили нехватку «настоящих мужчин»Известия 13:18
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, согласно которому «настоящие мужчины» в России остались только в спецназе.
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Я смотрю, на параде рекрутята наши ходят - маленькие, щупленькие, как цыплятки. Слава Богу, потом стали девушек набирать - хоть похожи на солдат стали.
— Димитрий Смирнов, священнослужительЦарьград 08:29
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