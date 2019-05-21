Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»Газета.Ru 13:28
В РПЦ отреагировали на сообщения СМИ о том, что Федоровский городок под Петербургом станет новой личной резиденцией патриарха Кирилла. Глава пресс-службы патриарха Александр Волков заявил, что эта информация не соответствует действительности.
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Политика
Зеленский назначил главу президентской администрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой своей администрации.
Обновлено в 12:55
Хоккей
Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией
Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.
Обновлено в 13:24
Кино
Опубликован русский трейлер фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
Фильм режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» повествует о череде событий, произошедших в Калифорнии в 1969 году.
Обновлено в 11:36
Шоу-бизнес
День рождения Леры Кудрявцевой прошел в водных развлечениях на Майами
Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 48 лет. День рождения она праздновала вместе с мужем Игорем Макаровым на Майами.
Обновлено в 01:51
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика
Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:36
Энергетика
«Белнефтехим» рассказал о количестве «грязной» нефти в Белоруссии
Глава государственного концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что около 1,2 млн тонн некачественной российской нефти остаётся на территории Белоруссии.
Обновлено в 12:39
Политика
Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Спорт
Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг
Две российские легкоатлетки Мария Пономарева и Александра Степанова решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Музыка
Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона»
Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».
Обновлено в 13:02
Общество
В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram
В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.
Обновлено в 12:36
Технологии
ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе агрегатора Muver
17 мая ФАС признала принудительную блокировку Muver нарушающей антимонопольное законодательство и вынесла Gett предупреждение о необходимости прекратить действия, «ограничивающие свободу выбора приложений агрегации заказов такси» в течение десяти дней с момента его получения.
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Сын Любови Полищук обнародовал редкие фото актрисы в день ее рождения
Сын Любови Григорьевны, актер Алексей Макаров, почтил ее память в своем микроблоге в Instagram, опубликовав серию архивных фото матери.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО партнера Baring Vostok Дельпаля
Мосгорсуд признал законным продление ареста директора финансового департамента инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля, обвиняемого в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
37-летняя Наталья Водянова появилась в Каннах в полупрозрачном платье
Появиться на публике «нижегородская Золушка» решила в полупрозрачном кружевном платье пудрового цвета от Versace, дополнив образ увесистыми ювелирными украшениями Chopard.
Обновлено вчера в 13:40
Футбол
Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы
Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси". Армянский легионер решил отказаться от поездки в Баку.
Обновлено в 06:54
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Гаджеты
В России начались продажи смартфона Alcatel 1S. Цена
Обновлено в 05:40
Хоккей
Словакия обыграла в серии буллитов Данию на ЧМ-2019
Сборная Словакии взяла верх над Данией в матче группового этапа чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:47
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, д.88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Культура
Бюст Иосифа Кобзона появился перед Институтом театрального искусства
Во вторник, 21 мая, перед Институтом театрального искусства имени Иосифа Кобзона состоялось торжественное открытие бюста великого артиста.
Обновлено в 11:19
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26
Хоккей
СКА выменял у «Сочи» лучшего вратаря МЧМ-2019
Напомним, что Кочетков стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России и был признан лучшим вратарем турнира.
Обновлено в 11:42
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Транспорт
На двух ветках московского метро приостановили движение поездов
Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.
Обновлено в 13:01
Экономика
Украина ввела антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России
Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Обновлено в 12:19