Общество
В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»Газета.Ru 13:28
В РПЦ отреагировали на сообщения СМИ о том, что Федоровский городок под Петербургом станет новой личной резиденцией патриарха Кирилла. Глава пресс-службы патриарха Александр Волков заявил, что эта информация не соответствует действительности.
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Происшествия
В московском метро в тоннеле встали три поезда
Обновлено в 13:25
Политика
Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на ключевые посты в стране.
Обновлено в 13:09
Политика
Журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Спецкор издания «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики газеты Максим Иванов заявили, что вынуждены покинуть издание.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Гаджеты
В РФ начали продавать смартфон Alcatel 1S за 6990 рублей
Реализация нового смартфона Alcatel 1S началась в России.
Обновлено в 14:00
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика
Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук похвасталась прибавлением в семье
Большинство подписчиков пришли в восторг от прибавления в семье, выразив свою радость в комментариях.
Обновлено в 03:33
Шоу-бизнес
Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи
Максим Захаров обратился в программу «На самом деле», чтобы заставить актера пройти детектор лжи.
Обновлено в 11:00
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено в 07:46
Происшествия
В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании
Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Политика
Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза
Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.
Обновлено в 13:41
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Культура
Песню «Темная ночь» запретили в Польше
Обновлено вчера в 23:15
Энергетика
Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин
В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Политика
Чешский журналист объяснил, почему западные страны не любят Россию
Россия "угрожает" западным странам не военной силой, а лишь тем, что отстаивает неприемлемую для США и ЕС идеологию, написал журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 02:25
Политика
США борются с Китаем одной рукой, пока вторая связана: сенатор Мэрфи
Сенатор обсуждает в своем «Твиттере» публикацию в New York Times под заголовком «Когда Huawei теряет Google, холодная война между США и Китаем получает свой железный занавес».
Обновлено в 14:45
Общество
Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами
Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим
Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Хоккей
Швеция — Россия 1:3 (2-й период)
Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.
Обновлено в 14:45
Экономика
«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей
Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 10:57
Спорт
«Ростов-Дон» выиграл гандбольный чемпионат России
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах
На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок.
Обновлено в 10:06