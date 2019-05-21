Общество

В РПЦ не считают комплекс под Петербургом «резиденцией патриарха»Газета.Ru 13:28

В РПЦ отреагировали на сообщения СМИ о том, что Федоровский городок под Петербургом станет новой личной резиденцией патриарха Кирилла. Глава пресс-службы патриарха Александр Волков заявил, что эта информация не соответствует действительности.
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«Это у них ложная информация». В РПЦ отказались называть резиденцией будущие покои патриарха в Пушкине

Фонтанка.Ру07:50

РПЦ опровергает информацию о резиденции патриарха за 2,8 млрд рублей

Gazeta.SPb10:25

В РПЦ открестились от создания новой «резиденции» патриарха Кирилла в Пушкине

Neva.Today09:53

Умное подворье для Патриарха, глава администрации для Зеленского, храм вместо парка для москвичей

Дождь14:29

В РПЦ опровергли информацию о резиденции патриарха под Петербургом

Мойка7810:40

РПЦ сделала заявление о новой резиденции патриарха за 2,8 млрд рублей

URA.Ru05:08

В РПЦ попросили не называть резиденцией патриарха строящийся под Петербургом комплекс

Говорит Москва06:12
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 15:13, Ашберн
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В московском метро в тоннеле встали три поезда

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Политика

Зеленский назначил Андрея Богдана главой администрации президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд назначений на ключевые посты в стране.
Обновлено в 13:09
Политика

Журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко

Спецкор издания «Коммерсант» Иван Сафронов и корреспондент отдела политики газеты Максим Иванов заявили, что вынуждены покинуть издание.
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Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Гаджеты

В РФ начали продавать смартфон Alcatel 1S за 6990 рублей

Реализация нового смартфона Alcatel 1S началась в России.
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Здоровье

Сидячий образ жизни у женщин увеличивает риск проблем с сердцем

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Футбол

В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку

Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено в 14:12
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Политика

Путина не пригласили на 75-летие операции в Нормандии

Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук похвасталась прибавлением в семье

Большинство подписчиков пришли в восторг от прибавления в семье, выразив свою радость в комментариях.
Обновлено в 03:33
Происшествия

Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

Обновлено в 04:06
Шоу-бизнес

Актер сериала «Физрук» Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи

Максим Захаров обратился в программу «На самом деле», чтобы заставить актера пройти детектор лжи.
Обновлено в 11:00
Наука

Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления

Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании

Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
Происшествия

У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски

У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Политика

Тереза Мэй объявила об уступках в соглашении о выходе из Евросоюза

Мэй не уточнила, будет ли у избирателей возможность проголосовать за отмену Brexit; правительство берет на себя обязательство пересмотреть политическую декларацию о будущих отношениях Лондона и Брюсселя таким образом, чтобы учесть пожелания британских депутатов и новые условия договора о выходе из ЕС.
Обновлено в 13:41
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

14 мая стало известно, что сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против компаний, участвующих в реализации российских газопроводов, в том числе «Северного потока – 2». Под особое внимание американских парламентариев попали швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem, которые занимаются прокладкой труб для газопровода.
Обновлено в 11:18
Культура

Песню «Темная ночь» запретили в Польше

Обновлено вчера в 23:15
Энергетика

Козак ответил на предупреждение независимых АЗС о росте цен на бензин

В правительстве не видят причин для беспокойства, которое выразили независимые АЗС относительно возможного роста цен на топливо, об этом журналистам заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
Политика

Чешский журналист объяснил, почему западные страны не любят Россию

Россия "угрожает" западным странам не военной силой, а лишь тем, что отстаивает неприемлемую для США и ЕС идеологию, написал журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено в 02:25
Политика

США борются с Китаем одной рукой, пока вторая связана: сенатор Мэрфи

Сенатор обсуждает в своем «Твиттере» публикацию в New York Times под заголовком «Когда Huawei теряет Google, холодная война между США и Китаем получает свой железный занавес».
Обновлено в 14:45
Общество

Знаменитый повар Джейми Оливер больше не руководит своими ресторанами

Известный шеф-повар Джейми Оливер лишился контроля над своим ресторанным бизнесом. Теперь ряд заведений перешел под внешнее управление.
Обновлено в 11:31
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины Полторака в администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Спецназовцев опрашивали о готовности стрелять по митингующим

Сотрудник спецназа Вооруженных сил из Тюмени рассказал, что к ним ещё в январе приезжали представители министерства обороны и проводили открытый опрос, в ходе которого выясняли политические предпочтения бойцов и их готовность открывать огонь по протестующим.
Обновлено в 10:46
Хоккей

Швеция — Россия 1:3 (2-й период)

Ранее сообщалось, что Ландеског открыл счёт в матче сборных Швеции и России на ЧМ.
Обновлено в 14:45
Экономика

«Дыра» в капитале уфимского Роскомснаббанка достигла 18,7 млрд рублей

Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) уфимского Роскомснаббанка, у которого ранее ЦБ РФ отозвал лицензию, составил 18,7 млрд рублей, следует из сообщения Банка России.
Обновлено в 10:57
Спорт

«Ростов-Дон» выиграл гандбольный чемпионат России

Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес

Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах

На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок.
Обновлено в 10:06
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