Религия
В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголюРБК 10:54
Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
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Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
Обновлено в 12:32
Происшествия
Подозреваемый в убийстве глава Раменского района уволен
Глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков, подозреваемый в убийстве, уволен с 29 мая.
Обновлено 31 мая в 17:15
Футбол
«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Гаджеты
EVGA сократит 30 % персонала в США: новые пошлины — новые проблемы
Источник изображения: EVGA Forums, Twitter Пока сложно судить, как описываемые новости скажутся на благополучии "придворных оверклокеров", но с подачи ресурса VideoCardz достоянием общественности стала переписка, в которой рассказывается о намерениях американского подразделения EVGA сократить 30 % персонала.
Обновлено в 12:05
Футбол
Девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
Во время финального матча Лиги чемпионов между «Тоттэнхемом» и «Ливерпулем» на поле выбежала девушка в купальнике.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Волочкова показала номер, за который отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова показала номер, за который отказался платить из бюджета мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Хворостовского посетила его могилу в Москве
Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли вместе с детьми посетила могилу оперного артиста, расположенную в Москве.
Обновлено вчера в 13:25
Единоборства
Руис-младший сенсационно победил Джошуа
Энди Руис-младший сенсационно победил Энтони Джошуа и стал абсолютным чемпионом мира, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове
В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
Обновлено в 11:24
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Политика
МИД Британии пообещал выдать Ассанжа США
Лондон не будет препятствовать экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил глава МИД Британии Джереми Хант, сообщает CBS.
Обновлено в 13:37
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске достигло 85
В результате взрывов, произошедших в субботу на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, по уточненным данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 85 человек.
Обновлено вчера в 16:35
Здоровье
Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
National Interest назвал российского конкурента F-35
Российский многоцелевой истребитель МиГ-35 поколения 4++ является достойным конкурентом американскому многофункциональному истребителю-бомбардировщику пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning, считает издание The National Interest.
Обновлено в 13:26
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Обновлено вчера в 23:24
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика
Савченко: Украина проиграла еще один бой за Донбасс
Очередным «проигранным боем» Украины за Донбасс считает выдачу российских паспортов в Донбассе депутат Верховной рады Надежда Савченко, об этом она заявила 1 июня в ходе телепередачи на канале NewsOne.
Обновлено в 03:28
Транспорт
РЖД в августе запустит поезд с детским купе
Обновлено в 10:36
Происшествия
На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей
В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Рудковская забыла переименовать профиль шестилетнего сына в Instagram
Продюсер Яна Рудковская признается, что сама ведет аккаунт своего сына Саши в Instagram.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи и заниматься физкультурой.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Подмосковные следователи разберутся со стаями бездомных собак
Следователи начали проверку после сообщений о массовых скоплениях бродячих собак в трех подмосковных городах.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес
Принцесса Монако вышла замуж за продюсера, ушедшего от русской модели
У кинопродюсера Дмитрия Рассама есть 8-летняя дочь от брака с Марией Новоселовой, у Казираги – 6-летний сын Рафаэль, рожденный вне брака.
Обновлено в 13:02
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
В начале рабочей недели в Петербурге отступят дожди
Ночью пройдут кратковременные дожди, но затем отступят. Ветер будет дуть северо-западный, западный со скоростью 4-9 метров в секунду.
Обновлено в 09:44
Спорт
СМИ заявили о возможном отстранении России от Олимпиады-2020
Россию могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года из-за обстоятельств дела прыгуна в высоту Данила Лысенко, которого обвиняют в нарушении антидопинговых правил, пишет The Sunday Times.
Обновлено вчера в 19:40