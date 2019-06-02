Религия

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголюРБК 10:54

Церковь относится к алкоголю гораздо мягче, чем общество, заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на фестивале «Православие и спорт», запись его выступления размещена на YouTube.
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В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

РБК10:54

В РПЦ рассказали о проблеме с алкоголем среди верующих

Взгляд.ру09:02

В РПЦ покаялись за толерантное отношение к «пьяненьким»

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В РПЦ рассказали о внутрицерковной «алкогольной проблеме»

News.ru09:14

В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

РИА Новости09:14

В РПЦ пожаловались на проблемы с алкоголем у верующих

URA.Ru10:01

В РПЦ заявили о внутрицерковной алкогольной проблеме

Говорит Москва10:23
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
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Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

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В результате взрывов, произошедших в субботу на заводе ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области, по уточненным данным Минздрава, за медицинской помощью обратились 85 человек.
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Савченко: Украина проиграла еще один бой за Донбасс

Очередным «проигранным боем» Украины за Донбасс считает выдачу российских паспортов в Донбассе депутат Верховной рады Надежда Савченко, об этом она заявила 1 июня в ходе телепередачи на канале NewsOne.
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Легойда Владимир Романович
Российский общественный деятель
Российский церковный и общественный деятель, журналист, педагог, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, кандидат политических наук, доцент кафедры международной журналистики, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Фома».
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