Религия
В РПЦ назвали проблемой внутрицерковное отношение к алкоголюГазета.Ru 14:00
Русская православная церковь относится к алкоголю мягче, чем светское общество, заявил официальный представитель Московского патриархата Владимир Легойда. Он отметил, что в прошлом российские новомученики "основывали общества трезвости".
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Здоровье
Социальное питание: нашли не там, где искали
Напомним, что в марте этого года председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров на пресс-конференции по итогам 2018 года, рассказывая о проверках деятельности медицинских организаций, заявил, что в больницах, где кормят аутсорсеры, манипуляции с ценой исключены, и питание полностью соответствует 395-му приказу Минздрава РФ.
Обновлено в 05:30
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Военный аэродром T4 в провинции Хомс на северо-западе Сирии подвергся в ночь на понедельник ракетной атаке, об этом сообщает сирийское государственное телевидение.
Обновлено в 17:12
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Дочери Ксении Бородиной и Оксаны Самойловой заняли первые места на одном конкурсе по гимнастике
Обе знаменитые матери незамедлительно поделились успехами дочерей со своими подписчиками — как оказалось, и Маруся, и Ариела заняли первые места на спортивном конкурсе.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко в купальнике обеспокоила поклонников излишней худобой
Многие поклонники оценили фотографию любимой певицы на испанском курорте, однако нашлось и немало тех, кого обеспокоил внешний вид Дайнеко - они считают, что ей срочно нужно поправляться.
Обновлено в 12:03
Игры
Синдзи Миками приедет на Е3 2019 — игроки надеются на The Evil Within 3
Культовый японский геймдизайнер Синдзи Миками объявил, что на следующей неделе приедет на Е3 2019 для деловой встречи, и игроки сразу же заподозрили анонс следующей игры руководителя Tango Gameworks.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
Общество
Стали известны самые популярные товары у россиян этой весной
Ранее стало известно, что россияне стали больше беспокоиться о жизни и здоровье своих детей и чаще покупать предметы из так называемой корзины безопасности, писал News.ru.
Обновлено в 10:59
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено в 16:45
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН с 3 по 7 июня намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Обновлено в 18:17
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Экономика
Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет
С заботой об экологии Письмо с предложением взимать экологический сбор с производителей сигарет "Трезвая Россия" направила главе Минприроды Дмитрию Кобылкину и главе Минздрава Веронике Скворцовой 28 мая.
Обновлено в 17:02
Авто
Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс
Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Интернет
Google сообщил о сбоях в работе сервисов
Сервисы Google Cloud, YouTube и G Suite работают с перебоями, снижена производительность одноименных приложений.
Обновлено в 19:34
Политика
Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле
Канада решила временно остановить работу посольства в Венесуэле, а также оценивает сейчас статус венесуэльских дипломатов в Оттаве, говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд.
Обновлено в 19:27
Авто
«Делимобиль» может кратно увеличить автопарк в регионах благодаря сотрудничеству с CTRL Лизинг
Обновлено в 10:00
Экономика
IATA снизила прогноз мировой прибыли авиакомпаний на 21%
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая представляет около 290 авиаперевозчиков мира, объявила о снижении прогноза прибыли авиакомпаний на фоне падения спроса и увеличения издержек.
Обновлено в 10:50
Авто
Автоэксперт рассказал, как часто нужно мыть автомобиль летом
Автор и ведущий программы «Автошкола на Авторадио» и программы «Айрбег-подушка безопасности» на Imagine Radio, автоэксперт и экс-офицер Военно-Космических Сил РФ Дмитрий Попов рассказал iReactor, как часто нужно мыть машину летом.
Обновлено в 05:31
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Музыка
Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность
Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре
Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
Обновлено в 09:24
Общество
Чиновники готовятся к приему поддержанных «японок». Мало никому не покажется
Новый ГОСТ уже вызвал панику на Дальнем Востоке.
Обновлено в 18:25
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46