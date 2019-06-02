В РПЦ назвали проблемой внутрицерковное отношение к алкоголюГазета.Ru 14:00

Русская православная церковь относится к алкоголю мягче, чем светское общество, заявил официальный представитель Московского патриархата Владимир Легойда. Он отметил, что в прошлом российские новомученики "основывали общества трезвости".

В РПЦ назвали проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

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