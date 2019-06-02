Религия
В РПЦ назвали проблемой внутрицерковное отношение к алкоголюГазета.Ru 14:00
Русская православная церковь относится к алкоголю мягче, чем светское общество, заявил официальный представитель Московского патриархата Владимир Легойда. Он отметил, что в прошлом российские новомученики "основывали общества трезвости".
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Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
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Ушла из жизни заместитель главного врача СОКБ им. Середавина Ольга Мищенко
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Здоровье
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Спорт
Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020
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Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РФ
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Киевом и Москвой. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:17