Религия
В РПЦ назвали проблемой внутрицерковное отношение к алкоголюГазета.Ru 14:00
Русская православная церковь относится к алкоголю мягче, чем светское общество, заявил официальный представитель Московского патриархата Владимир Легойда. Он отметил, что в прошлом российские новомученики "основывали общества трезвости".
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Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Дзержинске достигло 85
Обновлено в 03:00
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
Мария Максакова: «Боюсь, что дочь Вороненкова могут залечить до гроба»
Ранее Мария Максакова утверждала, что заказчиком убийства Вороненкова является ее первый супруг, Владимир Тюрин.
Обновлено в 11:00
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В США раскрыли детали законопроекта против «Северного потока — 2»
Американские сенаторы предлагают ввести минимум пять видов санкций в отношении тех, кто оказывает услуги страхования судам, работающим над укладкой газопровода «Северный поток — 2».
Обновлено 31 мая в 23:27
Происшествия
Возможной причиной смерти Рейеса стала лопнутая шина
ДТП, в котором погиб бывший хавбек «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейес, могло произойти из-за лопнутой шины.
Обновлено в 15:12
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Политика
Шарий создаст партию для участия в парламентских выборах на Украине
Известный видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что собирается создать свою политическую партию и принять участие в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:55
Политика
Умер бывший генпрокурор России Алексей Казанник
Обновлено вчера в 23:24
Шоу-бизнес
Марюс Вайсберг впервые показал лицо сына Эрика от Натальи Бардо
Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг впервые показал лицо своего сына Эрика, рожденного в браке с Натальей Бардо.
Обновлено в 10:52
Гаджеты
Nokia презентует смартфон Nokia 6.2 по цене Redmi K20
Компания Nokia 6 июня презентует свой новый смартфон Nokia 6.2, цена которого будет такой же, как у Redmi K20.
Обновлено в 04:58
Футбол
«Милан» проводит ревизию состава
"Милан", занявший пятое место в итальянской Серии А и не попавший в Лигу чемпионов, намерен избавиться от многих футболистов.
Обновлено в 13:14
Финансы
Эксперт: Июнь станет интересным месяцем для рубля
В июне будет заседание Центробанка РФ, но сомнительно, что ключевая ставка будет понижена именно сейчас - больше вероятности, что она сократится в сентябре, если позволят внешние и внутренние условия.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с теплоходом в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera врезался в теплоход в венецианском канале Джудекка, сообщает в воскресенье итальянская газета Corriere della sera.
Обновлено в 08:55
Общество
На сообщения о пропаже останков детей Николая II отреагировали в РПЦ
Пресс-секретарь патриарха Александр Волков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию об исчезновении из столичного Новоспасского монастыря останков детей императора Николая II Марии и Алексея.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Экс-главе Раменского предъявлено обвинение в убийстве любовницы
Следствие предъявило обвинение бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову в убийстве зампредседателя Общественной палаты района Евгении Исаенковой, с которой он состоял в любовных отношениях.
Обновлено вчера в 08:45
Футбол
«Уфа» и «Крылья Советов» не отстыковались
«Томь» дома одержала минимальную победу над «Уфой», а «Нижний Новгород» с таким же счетом одолел в гостях «Крылья Советов».
Обновлено в 13:48
Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Единоборства
Василий Уткин выступил от имени «московского толстячества»
От имени московского толстячества хочу напомнить Андрею Рябинскому, что нет менее здорового питания, чем то, после которого бойцы писают допингом.
Обновлено в 10:28
Авто
Огромный пикап Great Wall P-Series представили в Шэньчжэне
Вчера в Шэньчжэне стартовал автосалон, на котором Great Wall представил новый большой пикап P-Series.
Обновлено в 13:14
Авто
Импорт иномарок в Приморье с начала года вырос почти вдвое
С начала 2019 года по состоянию на 27 мая сотрудники Владивостокской таможни оформили 26665 автомобилей, ввезенных на территорию России.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук назвал два фактора, которые помогут быстрее завершить войну на Украине.
Обновлено в 14:46
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Спорт
Загитова и Туктамышева поиграли в футбол в перерыве ледового шоу
Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова поиграли в футбол в перерыве ледового шоу в Японии.
Обновлено в 10:05
Политика
Сенатор пословицей ответил на заявление Порошенко по Крыму
Бывший президент Украины Петр Порошенко по инерции продолжает называть Крым украинским.
Обновлено в 04:12