Религия

В РПЦ назвали проблемой внутрицерковное отношение к алкоголюГазета.Ru 14:00

Русская православная церковь относится к алкоголю мягче, чем светское общество, заявил официальный представитель Московского патриархата Владимир Легойда. Он отметил, что в прошлом российские новомученики "основывали общества трезвости".
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В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

РБК10:54

В РПЦ пожаловались на проблемы с алкоголем у верующих

URA.Ru10:01

В РПЦ рассказали о проблеме с алкоголем среди верующих

Взгляд.ру09:02

В РПЦ рассказали о внутрицерковной «алкогольной проблеме»

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В РПЦ назвали серьезной проблемой внутрицерковное отношение к алкоголю

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В РПЦ покаялись за толерантное отношение к «пьяненьким»

Lenta.ru09:31

В РПЦ заявили о внутрицерковной алкогольной проблеме

Говорит Москва10:23
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 16:55, Ашберн
Футбол

«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге

Футболисты "Уфы" уступили томской "Томи" в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне, но сохранили место в элитном дивизионе по сумме двух игр.
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Появилось видео сноса бюста Жукову в Харькове

В Сети появилась видеозапись из Харькова, где представители националистических организаций и партий повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова.
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Происшествия

В Башкирии в ДТП погиб водитель, пострадали шестеро

Лоб в лоб столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Один человек погиб, шесть пострадали, среди них двое детей.
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Происшествия

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Транспорт

В Москве с автовокзала «Северные ворота» запустили первые рейсы

Первые рейсы запущены с нового столичного автовокзала "Северные ворота", заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области

В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
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Происшествия

Не менее 14 человек погибли при взрыве заминированного авто в Сирии

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Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

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Происшествия

Boeing обнаружила дефектные детали в десятках самолетов 737MAX и 737NG

Компания Boeing обнаружила не соответствующие нормам прочности рельсы отклоняемых предкрылков в десятках самолетов моделей 737NG и 737MAX, они должны быть заменены в течение десяти дней, говорится в сообщении американского регулятора, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Обновлено в 16:00
Футбол

Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки

Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Транспорт

РЖД в августе запустит поезд с детским купе

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У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса

Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
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На следующей неделе в Петербурге температура достигнет 30 градусов

В начале этой недели столбик термометра резко подскочил вверх, а через пару дней в российской столице температура достигала 32 градусов тепла.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Бомбардировщик Ту-22М3М получил возможность дозаправляться в воздухе

В начале 2019 года СМИ сообщали, что РФ направила в Сенат США документ о том, что модернизация Ту-22М3 не нарушает положения договора СНВ-3 от 2010 года, поскольку радиус действия Ту-22М3М не будет превышать 8 тыс. км.
Обновлено в 05:39
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Число пострадавших при взрыве в Дзержинске увеличилось

По информации пресс-службы региона, число пострадавших от взрыва в нижегородском Дзержинске, где произошло несколько взрывов в цеху по производству тратила, увеличилось до 89 человек.
Обновлено в 04:03
Происшествия

Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки

Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Общество

Россиян хотят освободить от установки счетчиков тепла

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено в 13:33
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Американцы сделали «Урал» в русском стиле

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Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре

Обновлено в 09:24
Наука

Ученые объяснили нечувствительность землекопов к боли

Обновлено 31 мая в 06:56
Происшествия

Отец сбежавшей с 23 млн кассирши заявил о пропаже семьи

Отец кассира, которую подозревают в краже более 20 миллионов рублей из банка в Салавате, сообщил в полицию, что не может найти всю семью своей дочери.
Обновлено в 15:41
Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

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Российский обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к следующему поединку, который состоится 7 сентября.
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Наука

Исследователи нашли в Антарктиде спасение от всемирного потопа

Что происходит в глубинах самого южного континента и как это защищает Землю от всемирного потопа – об этом пишет портал журналиста Андрея Караулова.
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Единоборства

Уайлдер высказался о поражении Джошуа

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
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Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
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Транспорт

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменили и задержали 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
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Общество

Более 140 участников удалили с ЕГЭ за нарушения

Из-за нарушений, допущенных на первых экзаменах, с ЕГЭ удалили 141 участника. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает Рособрнадзор.
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Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
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Легойда Владимир Романович
Российский общественный деятель
Российский церковный и общественный деятель, журналист, педагог, специалист в области культурологии, политологии и религиоведения, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата, кандидат политических наук, доцент кафедры международной журналистики, профессор кафедры мировой литературы и культуры МГИМО МИД России, главный редактор журнала «Фома».
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