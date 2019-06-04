Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техникиРБК 10:04
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Читать в источнике
Оценить200
с чего всё началось
В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.РБК10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Происшествия
Крупный лесной пожар загорелся под Берлином
Лесной пожар начался недалеко от немецкого города Йютербог, расположенного к юго-западу от Берлина, огнем охвачено около 600 гектаров, заявила представитель администрации города Катрин Бургхардт, передает агентство DPA.
Обновлено в 20:09
Общество
Бывшему полицейскому не удалось оспорить запрет на выезд за границу
Верховный суд во вторник отклонил иск бывшего сотрудника ГИБДД, который добивался признания незаконным приказа МВД, запрещающего сотрудникам ведомства свободный выезд за границу.
Обновлено в 17:53
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Политика
Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель 4 июня обсудит с высокопоставленными чиновниками Европейского союза и НАТО стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100
Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Здоровье
Врио губернатора во время приема граждан ответил на пять обращений
Врио губернатора лично ответил на пять обращений жителей области.
Обновлено в 20:18
Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Авто
АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada Xray из-за серьезной поломки
Обновлено в 20:15
Армия и оружие
Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 покажут на форуме «Армия-2019»
Новый робот «Паладин» на базе БМП-3 с необитаемым отделением «Драгун» будет представлен на форуме «Армия-2019».
Обновлено в 04:35
Финансы
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Здоровье
Названы самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:25
Шоу-бизнес
Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»
Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Наука
Ученые создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов
Российские ученые из Центра энергетических наук и технологий Сколтеха, Института проблем химической физики РАН и Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева разработали новый материал для катодов, применяемых в быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторах.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»
Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено в 19:42
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала лицо младшего сына в день его рождения Примечательно, что в комментариях к посту разразились ожесточенные споры на тему того, имеет ли право Водянова называть Арно своим мужем, если официально они не женаты.
Обновлено в 18:22
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено в 18:07
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Авто
АвтоВАЗ подтвердил работу над новым поколением Lada 4x4 «Нива»
Новое поколение модели Lada 4x4 будет выпущено. Работа над ним идет полным ходом.
Обновлено в 18:36
Футбол
Сборная Мали обыграла Аргентину и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ-2019
Молодежная сборная Мали до 20 лет по футболу обыграла сверстников из Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 20:04
Авто
Seat показал свой первый серийный электромобиль
Компания Seat презентовала свою первую серийную модель с полностью электрической силовой установкой — свежую версию маленького хэтчбека Mii.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС РФ
В Казахстане на полигоне Сары-Шаган прошел новый испытательный пуск ракеты, которая относится к системе противоракетной обороны.
Обновлено в 02:34
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Энергетика
«Роснефть» видит риски в дальнейшем сдерживании добычи нефти
Игорь Сечин выступал с докладом более часа, он объявил о запуске отгрузки нефти на Западно-Эргинском месторождении и рассказал о росте добычи на месторождениях «Роснефти» и PDVSA в Венесуэле.
Обновлено в 06:32
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
Общество
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях
У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Общество
«Яндекс» отказался выдать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей
Компания «Яндекс» отказалась передать ФСБ ключи шифрования сервисов «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта».
Обновлено в 02:58
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09