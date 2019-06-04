В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техникиРБК 10:04

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.

с чего всё началось

"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

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