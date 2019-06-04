Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техникиРБК вчера в 10:04
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
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с чего всё началось
"Три мешка плат" По словам источника РБК, речь идет о краже электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетического модуля, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией и швейцарских приборов.РБКвчера в 10:04
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Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Общественная организация «Зеленый патруль» составила рейтинг самых грязных регионов России по итогам весны 2019 года.
Обновлено в 02:03
Происшествия
В Петербурге загорелся склад со стройматериалами
Пожар площадью 1000 квадратных метров произошел на складах со стройматериалами в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
В Австралии прошли обыски в ABC из-за материалов о войне в Афганистане
Федеральная полиция Австралии провела обыски в штаб-квартире национальной вещательной корпорации ABC в Сиднее из-за серии материалов о преступлениях военнослужащих страны в Афганистане в 2017 году, основанных на секретных документах военных, сообщается на сайте ABC.
Обновлено в 02:21
Происшествия
СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье
Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины
По словам одного из источников, объединение даст оппозиционерам возможность дополнительно заработать более 5% и «войти в Верховную раду не просто небольшой группой депутатов, а серьезной политической силой, способной влиять на повестку».
Обновлено вчера в 20:12
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Политика
120 тыс. человек приняли участие в митинге против премьера Чехии
120 тыс. человек вышли на улицу с требованием об отставке с поста премьер-министра Чехии лидера политического движения АНО ("Акция недовольных граждан"), долларового миллиардера Андрея Бабиша.
Обновлено вчера в 17:11
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено вчера в 10:28
Единоборства
Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым бойцом UFC
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов стал самым высокооплачиваемым спортсменом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).
Обновлено в 02:27
Политика
Дональд Трамп нарушил протокол, коснувшись спины королевы Елизаветы
Президент США Дональд Трамп нарушил протокол, слегка коснувшись спины королевы Великобритании Елизаветы Второй.
Обновлено 03 июня в 19:08
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Прокуратура Украины заподозрила РФ в создании видео об «аннексии Буковины»
Напомним, 2 июня Матиос заявил, что соберёт совещание из-за публикации в интернете видеоролика о «захвате Буковины» Румынией в 2022 году.
Обновлено в 02:13
Авто
Skoda объявила скидки на свои модели в июне
Обновлено вчера в 07:01
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку нового поколения Lada 4x4
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Общество
В московских парках открылись пляжи и бассейны
Сообщается, что искупаться можно только в трех парках: в парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, также там есть два бассейна, в которые вода поступает из реки, проходя фильтрацию, в "Сокольниках" открылись летние бассейны, а в водоеме можно поплавать в парке "Левобережный", который расположен на берегу Химкинского водохранилища.
Обновлено в 01:01
Политика
Савченко предсказала потерю Донбасса
Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что, если Украина вступит в ЕС и НАТО, то навсегда потеряет Донбасс.
Обновлено в 02:10
Политика
Началась разработка первого российского «Мистраля»
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто
Обновлено в 01:17
Общество
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
РВСН поставят на боевое дежурство «Ярсы» и «Авангард»
Постановка на боевое дежурство ракетных комплексов «Ярс» и «Авангард» планируется РВСН в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Фигурантов дела «Нового величия» внесли в список экстремистов
Фигурантов дела «Нового величия» включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, сообщили в Telegram-канале «Маховик политических репрессий».
Обновлено в 01:52
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
Сборная Мали обыграла Аргентину и вышла в 1/4 финала молодежного ЧМ-2019
Молодежная сборная Мали до 20 лет по футболу обыграла сверстников из Аргентины и вышла в четвертьфинал чемпионата мира - 2019, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:04
Общество
ФСБ потребовала от «Яндекса» ключи от шифрования
«Совершенно секретно»: Федеральная служба безопасности затребовала у «Яндекса» передать ей ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск», сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 07:04
Экономика
Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга
С декабря 2018 года по май 2019 года средние расценки на мобильную связь в России поднялись на три процента, с 255 до 262 рублей в месяц.
Обновлено в 02:40