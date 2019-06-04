Происшествия

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»РБК 14:52

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, указали в МВД. Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
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В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
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МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

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RT на русском14:46
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Армия и оружие

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Компания Apple официально представила обновленную версию iOS с темным режимом.
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Финансы

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Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
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