В РФ завершены испытания первого в мире плавучего атомного энергоблокаСовершенно секретно 07:50

«Совершенно секретно»: Российские специалисты закончили испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов». По данным пресс-службы «Росэнергоатома» (входит в «Росатом»), испытания прошли успешно.

В РФ завершены испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока

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