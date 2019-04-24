Технологии
В РФ завершены испытания первого в мире плавучего атомного энергоблокаСовершенно секретно 07:50
«Совершенно секретно»: Российские специалисты закончили испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке (ПЭБ) «Академик Ломоносов». По данным пресс-службы «Росэнергоатома» (входит в «Росатом»), испытания прошли успешно.
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Плавучий энергоблок «Академик Ломоносов» готов к началу эксплуатации
Центр энергетической экспертизы02:30
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