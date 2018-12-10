Экономика
В РФ запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголя
В РФ запретили продавать непищевые спирты дешевле алкоголяГазета.Ru09:39
Чиновники надеются, что эта мера выбьет экономическую основу из торговли суррогатами и снизит число отравлений. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о запрете продажи непищевой спиртосодержащей продукции по цене ниже алкоголя.
Газета.Ru09:39
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Я подписал постановление правительства, которое устанавливает запрет на продажу такой спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже установленной для соответствующей алкогольной продукции, что тем самым выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности.
— Дмитрий Медведев, российский политикНТВ 07:04
с чего всё началось
Правительство запретило продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкогольных напитков, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.Новая газета07:39
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