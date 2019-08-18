Экономика

Зафиксирован рекордный спрос на аренду однокомнатных квартирФонтанка.Ру вчера в 05:28

В «Авито недвижимости» приводят аналогичные данные. Самый большой скачок ЦИАН зафиксировал в Екатеринбурге: аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подорожала здесь на 8%, до 22,9 тыс. руб. и 31,8 тыс. руб. в месяц соответственно. Падение – только в Нижнем Новгороде, на 1%.
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с чего всё началось

Аренда становится затратной

Спрос на однокомнатные квартиры стал рекордным за пять лет Новости о росте цен на новостройки увеличили ожидания собственников жилья. Многие из них подняли запрашиваемую стоимость аренды на 1–2 тыс. руб. в месяц. В результате за месяц снимать жилье в городах-миллионниках стало почти на 4% дороже.
Коммерсантъвчера в 03:12

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Российская газетавчера в 11:25

Аналитики заявили о нетипичном для августа подорожании аренды квартир в Казани

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:21

Спрос на аренду однушек в России достиг пика за пять лет

Life.ruвчера в 06:10

Аналитики зафиксировали максимальный за пять лет спрос на аренду однокомнатных квартир

Forbesвчера в 06:13

Зафиксирован рекордный спрос на аренду однокомнатных квартир

Фонтанка.Рувчера в 05:28

Спрос на аренду однокомнатных квартир в России стал рекордным за пять лет

Газета.Ruвчера в 04:19

Динамика стоимости аренды жилья в крупных городах России

Коммерсантъвчера в 03:02
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 04:45, Ашберн
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ЦБ перенес срок подключения банков к Системе быстрых платежей на месяц

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Первый электрокар Mazda замечен на улицах Норвегии

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Спортивный автомобиль Tesla Roadster Илона Маска с манекеном Starman за рулем, который запустили в космос на ракете Falcon Heavy в феврале прошлого года, совершил первый облет Солнца по эллиптической орбите, следует из данных сайта whereisroadster.com.
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