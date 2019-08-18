Экономика
Зафиксирован рекордный спрос на аренду однокомнатных квартирФонтанка.Ру вчера в 05:28
В «Авито недвижимости» приводят аналогичные данные. Самый большой скачок ЦИАН зафиксировал в Екатеринбурге: аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир подорожала здесь на 8%, до 22,9 тыс. руб. и 31,8 тыс. руб. в месяц соответственно. Падение – только в Нижнем Новгороде, на 1%.
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с чего всё началось
Спрос на однокомнатные квартиры стал рекордным за пять лет Новости о росте цен на новостройки увеличили ожидания собственников жилья. Многие из них подняли запрашиваемую стоимость аренды на 1–2 тыс. руб. в месяц. В результате за месяц снимать жилье в городах-миллионниках стало почти на 4% дороже.Коммерсантъвчера в 03:12
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Аналитики заявили о нетипичном для августа подорожании аренды квартир в Казани
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