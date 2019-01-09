Экономика
Со среды, 9 января, вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз – диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746 – 4942 рубля вместо ранее действовавшего коридора 3432 – 4118 рублей.
РИА Новости19:17
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Армия и оружие
Лаос передал России 30 танков Т-34
Обновлено в 19:50
Экономика
В РФ вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Со среды, 9 января, вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз – диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746 – 4942 рубля вместо ранее действовавшего коридора 3432 – 4118 рублей.
Обновлено в 19:17
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Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Российская экономика в 2019 г. вырастет на 1,5%, говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка (ВБ).
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Политика
Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановили
"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - подчеркнул глава концерна.
Обновлено в 14:39
Общество
Старейшая жительница США скончалась в возрасте 114 лет
Как отмечает ТАСС, Браун стала старейшей жительницей Соединенных Штатов 9 мая прошлого года.
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Политика
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Агенты ФБР задержали на Северных Марианских островах гражданина России Дмитрия Макаренко.
Обновлено 06 января в 00:18
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Политика
В сенате США заблокировали закон о санкциях против России
Представители демократической партии в сенате США заблокировали законопроект, который предусматривает введение санкций против России, Сирии и Ирана.
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Обновлено в 11:18
Армия и оружие
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В мире танков, где набирают популярность все более и более дорогие "навороты", российские Т-90С стремятся продемонстрировать скромность и сдержанность вкупе с повышенной эффективностью, пишет американский журнал The National Interest.
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Обиженные новогодним подарком начальства полицейские записали видео
Обновлено в 10:27
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Спутник NASA нашел экзопланету в 23 раза тяжелее Земли
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Туркменов заставили закупить новые портреты президента из-за его седины
Обновлено в 18:54
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Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира
Henley & Partners представила обновленный Индекс паспортов мира В опубликованном 8 января новом Индексе паспортов мира Россия сохранила свои позиции и 48 место в списке, ее граждане имеют возможность безвизового въезда в 119 стран и территорий мира.
Обновлено в 02:10
Политика
В Солбсери демонтируют крышу дома Скрипалей
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Обновлено в 10:42
Политика
Роскосмос опроверг выход из переговоров с NASA по окололунной станции
Сообщения о выходе из переговоров с NASA по окололунной станции Gateway были опровергнуты официальным представителем госкорпорации «Роскосмос» Владимиром Устименко.
Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес
Родные простились с Крисом Кельми
Прощание с певцом и композитором Крисом Кельми прошло во вторник на Николо-Архангельском кладбище в Москве, рассказал РИА Новости брат Кельми Евгений Суслин.
Обновлено в 17:03
Авто
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Происшествия
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Политика
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Армия и оружие
Стало известно об испытании США гиперзвуковых снарядов
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Армия и оружие
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Эксперты собирают и анализируют сведения о вероятном применении химоружия.
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