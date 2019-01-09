Экономика

В РФ вступили в силу новые тарифы ОСАГО
РИА Новости
19:17

Со среды, 9 января, вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз – диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746 – 4942 рубля вместо ранее действовавшего коридора 3432 – 4118 рублей.
РИА Новости19:17

Подробнее о событии

В России начали действовать новые тарифы ОСАГО

ТАСС16:11

В России вступили в силу изменения тарифов ОСАГО

РБК19:37

В РФ вступили в силу новые тарифы ОСАГО

РИА Новости19:17

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

Газета.Ru18:43

Новые тарифы ОСАГО вступили в силу

Телеканал 360°18:12

В России вступили в силу новые тарифы ОСАГО

RT на русском19:43

Новые тарифы ОСАГО вступят в действие с 9 января

НДН.инфо06 января в 05:59
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Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
Армия и оружие

Лаос передал России 30 танков Т-34

Обновлено в 19:50
Экономика

В РФ вступили в силу новые тарифы ОСАГО

Со среды, 9 января, вступает в силу указание Центробанка России о расширении тарифного коридора ОСАГО на 20 процентов вверх и вниз – диапазон ставок базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц отныне составляет 2746 – 4942 рубля вместо ранее действовавшего коридора 3432 – 4118 рублей.
Обновлено в 19:17
Экономика

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