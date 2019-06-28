Экономика
Новые правила долевого строительства вступили в силу в РФ с 1 июляГазета.Ru 01:22
С 1 июля в России переходят на новую схему финансирования долевого строительства жилья – с помощью счетов эскроу. Это снизит риски для покупателей жилья в новостройках, поскольку следить за расходованием средств будут банки.
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Медведев анонсировал изменения в работе «Единой России» с гражданами
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«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.
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Экономика
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Сайты ЦИАН (поиск недвижимости), Avito (частные объявления), Profi.ru (подбор специалистов), Ivi.ru (онлайн-кинотеатр) и 2ГИС (карты) обвинили российскую интернет-компанию «Яндекс» в ограничении доступа к их ресурсам – в нарушение закона о конкуренции.
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Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров
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В Польше построят центр боевой подготовки для американских солдат
Центр боевой подготовки для американских солдат построят в Дравско-Поморском на севере Польши, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
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Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко
В Роспотребнадзоре рассказали, как выбирать правильное молоко на российских прилавках. Рекомендации размещены на сайте ведомства.
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Экономика
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Следующая индексация произойдет 1 февраля 2020 года — тогда тариф вырастет еще на 16 копеек и составит 2,2 рубля за километр.
Обновлено вчера в 23:14
Политика
В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
В Красноярском крае топит город Канск: введён режим ЧС
В городе Канске постановлением городской администрации введён режим ЧС.
Обновлено вчера в 23:37
Транспорт
В Екатеринбурге откроют Макаровский мост
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Известный спортсмен и первый зампред комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев, решив посетить Шантары, проехал на своём автомобиле по федеральной трассе «Лидога — Ванино» в Хабаровском крае.
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Жителей Земли ждет полное солнечное затмение
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Политика
Иран предупредил об обреченности ОПЕК
Соглашение по ограничению добычи нефти между странами, входящими в картель ОПЕК, и другими производителями не имеет смысла без согласия внутри организации стран-экспортеров нефти, заявил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане, передает иранское агентство Mehr.
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Боня показала внезапно похудевшие ноги
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Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
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Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов
Обновлено вчера в 23:07
Транспорт
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Минтранс РФ предлагает разрешить организуемые через онлайн-агрегаторы совместные поездки на авто (карпулинг) только при выполнении ряда условий - так, водитель сможет совершать не более двух таких поездок в сутки и получать деньги исключительно в безналичной форме.
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Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
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Одиноких Весов ждут приятные встречи, но вряд ли они окажутся судьбоносными.
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Наука
Выявлено заболевание, повышающее риск развития рака
Ученые выяснили, что помимо рака органов дыхания пациентам с РС может грозить онкология центральной нервной системы — риск на 52% выше по сравнению со здоровыми людьми, а также онкология мочевыводящих путей (риск увеличен на 51%).
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