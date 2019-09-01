Общество

Газета.RuГазета.RuВ РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов

Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица. Кроме того, организаторы культурных мероприятий в целях защиты от перекупщиков получили возможность выпускать именные билеты.
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Закон о борьбе с перекупщиками билетов вступил в силу

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В России вступил в силу закон о борьбе с «билетной мафией»

РИА Новостивчера в 17:29

В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов в театры

РБКвчера в 21:38

Законы, вступающие в силу 1 сентября

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RT на русскомвчера в 17:36

Россиян избавили от «билетной мафии»

Lenta.ru01:03

Закон о борьбе с билетными перекупщиками вступил в силу

ТАССвчера в 17:07
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Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

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Лысцов перешёл из «Бенфики» в «Крылья Советов»

Как сообщает A Bola, Лысцов уже покинул «Бенфику», подписав контракт с самарскими «Крыльями Советов».
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После боя россиянин заявил, что хотел бы в следующем поединке встретиться с двоюродным братом Хьюи - Тайсоном Фьюри, экс чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.
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Президент Германии извинился перед поляками

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны, сообщает телеканал NDTV.
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Ураган «Дориан» у берегов США усилился до пятой категории

Надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.
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Армия и оружие

Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы

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ТАСС 07:20
Армия и оружие

Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео

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Ребенок из «Хеллоуина» 1978 года появится в фильме «Хэллоуин убивает»

Кайла Ричардс, снявшаяся в оригинальном «Хэллоуине» 1978 года, вернется к своей роли в предстоящей картине Halloween Kills («Хэллоуин убивает»).
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Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука

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Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года

1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
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Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
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Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины

Сам разговор с российским президентом Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности.
РИА Новости 07:50
Политика

Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики

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Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
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На Урале нашли восемь туристов, потерявшихся в парке Зюраткуль

"Сегодня от дежурного поисково-спасательной службы по Челябинской области поступила информация о потерявшейся в лесном массиве группе, состоящей из восьми человек (в том числе шесть детей в возрасте от 12 до 16 лет), вблизи горы Нургуш национального парка Зюраткуль Саткинского района", - говорится в сообщении.
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Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в ходе переговоров в Варшаве в рамках мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны обсудили урегулирование в Донбассе и реформы Киева в контексте евроинтеграции.
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В Коми сорвались аукционы на два участка углеводородов

Фото БНК Как сообщает департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, открытые аукционы на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участках недр Боровой и Пихтовый признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
ИА БНК 07:20
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