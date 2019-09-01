Общество
Газета.RuВ РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица. Кроме того, организаторы культурных мероприятий в целях защиты от перекупщиков получили возможность выпускать именные билеты.
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Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Армия и оружие
Десять человек погибли при атаке талибов в Афганистане
В результате погибли не менее десяти человек, еще несколько получили ранения, сообщает телеканал Tolo News.
РБК вчера в 13:11
Политика
Лавров заявил о сохранении договоренностей РФ и Турции по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали стратегию их выполнения.
Политическая Экспертиза 07:54
Политика
Скабеева назвала позицию Польши по Второй мировой войне дурью
Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram-канале прокомментировала объяснения МИД Польши о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:53
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Футбол
«Дженоа» объявил о переходе Хильемарка в «Динамо»
Полузащитник Оскар Хильемарк стал игроком московского «Динамо».
Sportbox.RU 07:23
Политика
Нетаньяху пообещал аннексировать поселения Западного берега реки Иордан
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать все еврейские поселения, расположенные на оккупированных палестинских территориях Западного берега реки Иордан.
РИА Новости 03:33
Политика
Зеленский рассказал о первом звонке Путину
Президент Украины Владимир Зеленский в первый раз позвонил Владимиру Путину по просьбе родственников моряков, находящихся под стражей в России.
Телеканал 360° вчера в 15:35
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Футбол
Лысцов перешёл из «Бенфики» в «Крылья Советов»
Как сообщает A Bola, Лысцов уже покинул «Бенфику», подписав контракт с самарскими «Крыльями Советов».
Metaratings 07:18
Единоборства
Поветкин хочет встретиться с Тайсоном Фьюри
После боя россиянин заявил, что хотел бы в следующем поединке встретиться с двоюродным братом Хьюи - Тайсоном Фьюри, экс чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO.
Российская газета 01:01
Политика
Президент Германии извинился перед поляками
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны, сообщает телеканал NDTV.
Lenta.ru 05:12
Общество
Ураган «Дориан» у берегов США усилился до пятой категории
Надвигающийся на штат Флорида ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.
ТАСС 08:10
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru вчера в 13:20
Армия и оружие
Грузинские силовики сбили беспилотник Южной Осетии на линии границы
Беспилотный летательный аппарат, патрулировавшй границу с Грузией в окрестностях населенного пункта Уиста, был сбит в воскресенье грузинской стороной, сообщили в Комитете госбезопасности (КГБ) закавказской республики.
ТАСС 07:20
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Музыка
Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости 30 августа в 22:19
Происшествия
В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына
Российская газета 06:05
Общество
Ушёл из жизни Алек Холовка, создатель Night in the Woods
Игромания.ру вчера в 16:49
Кино
Ребенок из «Хеллоуина» 1978 года появится в фильме «Хэллоуин убивает»
Кайла Ричардс, снявшаяся в оригинальном «Хэллоуине» 1978 года, вернется к своей роли в предстоящей картине Halloween Kills («Хэллоуин убивает»).
REGNUM вчера в 03:41
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК вчера в 02:04
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины
Сам разговор с российским президентом Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности.
РИА Новости 07:50
Политика
Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики
Страна Советов on-line 02:54
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Происшествия
На Урале нашли восемь туристов, потерявшихся в парке Зюраткуль
"Сегодня от дежурного поисково-спасательной службы по Челябинской области поступила информация о потерявшейся в лесном массиве группе, состоящей из восьми человек (в том числе шесть детей в возрасте от 12 до 16 лет), вблизи горы Нургуш национального парка Зюраткуль Саткинского района", - говорится в сообщении.
РИА Новости 06:34
Политика
Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе
Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в ходе переговоров в Варшаве в рамках мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны обсудили урегулирование в Донбассе и реформы Киева в контексте евроинтеграции.
RT на русском 07:58
Экономика
В Коми сорвались аукционы на два участка углеводородов
Фото БНК Как сообщает департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, открытые аукционы на право геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на участках недр Боровой и Пихтовый признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие.
ИА БНК 07:20