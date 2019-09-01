Общество
Газета.RuВ РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица. Кроме того, организаторы культурных мероприятий в целях защиты от перекупщиков получили возможность выпускать именные билеты.
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Финансы
Всемирный банк выделит $1,5 млрд Пакистану
По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, представитель Всемирного банка сообщил пакистанскому министру, что в текущем финансовом году Исламабад получит 1,5 миллиарда долларов льготных кредитов в рамках действующей программы сотрудничества.
REGNUM вчера в 06:21
Армия и оружие
Представители миссии ОБСЕ и СЦКК от ДНР попали под обстрел силовиков
Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от Донецкой народной республики попали под обстрел украинских силовиков в населенном пункте Коминтерново на юге Донбасса.
РИА Новости 06:47
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Общество
Иголку в покупном шашлыке нашла жительница Кузбасса
Жительница Кемерово случайно обнаружила, что в купленном шашлыке находилась иголка.
Газета.Ru 03:57
Кино
Зрители 8 минут хлопали «Джокеру» в Венеции
Газета.Ru 06:04
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
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Ребенок травмировался, упав с качелей в парке «Северное Тушино»
Один ребенок пострадал во время праздника, посвященного современному романсу и лирической песне в парке Северное Тушино днем в субботу, 31 августа.
Московский Комсомолец 06:05
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Футбол
Гогуа: «Редко играл из-за трений с руководством клубов»
Евро-футбол.ру вчера в 16:18
Происшествия
В Петергофе маньяк с модной стрижкой изнасиловал мойщицу автосервиса
В Петергофе рано утром, в субботу 31 августа, изнасиловали 39-летнюю мойщицу автосервиса. Об этом сообщает «АН Оперативное прикрытие».
Регион online 06:04
Политика
Президент Германии попросил в Польше прощения за Вторую мировую войну
В Польше 1 сентября проходят торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РБК 02:35
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Общество
Ураган «Дориан» усилился до третьей категории
Двигающийся в сторону американского штата Флорида ураган «Дориан» усилился до третьей категории из пяти возможных, сообщает пресс-служба Национального центра по наблюдению за ураганами США.
REGNUM 30 августа в 18:02
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Армия и оружие
«Роскосмос» начал производство самых мощных в мире ракетных двигателей
НПО "Энергомаш", входящее в госкорпорацию "Роскосмос", запустило производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
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Футбол
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Газета.Ru 06:31
Экономика
Росрыболовство: крабовые аукционы принесут казне более 125 млрд рублей
Доход государства от проведения крабовых аукционов может превысить заявленные ранее 125,5 млрд рублей, заявил заместитель главы Росрыболовства Василий Соколов 31 августа в ходе пресс-конференции, посвященной организации аукционов.
Красная весна вчера в 10:35
Общество
В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября
Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.
Газета.Ru 30 августа в 03:51
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Наука
Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность
По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.
RuNews24.ru вчера в 16:17
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о погибшем Юбере
13-й этап чемпионата мира в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бельгии - начнется с минуты молчания в память о погибшем французском пилоте команды BWT Arden Антуане Юбере, который выступал в классе "Формула-2".
Газета.Ru 06:36
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Армия и оружие
80 лет назад началась самая большая война в истории человечества
Вторая мировая война, в которой участвовали 62 государства из 73 тогда существующих, принесла неисчислимые беды народам.
Новые Известия 04:46
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Как быстро похудеть по знаку Зодиака
Как оказалось, благодаря особенностям, присущим вашему Знаку Зодиака, можно достичь идеальной формы.
Московский Комсомолец вчера в 07:18
Футбол
Каррера вернётся в Москву 12 сентября
Евро-футбол.ру 06:31
Футбол
Фабрегас: «Азар сможет вернуть „Реал“ на вершину»
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас прокомментировал перспективы своего бывшего партнера по «Челси» Эдена Азара в «Реале».
Sport24.ru 05:35
Футбол
«Ливерпуль» впервые выиграл 13 матчей чемпионата подряд
«Ливерпуль» обыграл «Бернли» со счетом 3:0 в рамках четвертого тура АПЛ и продлил свою победную серию в чемпионате до 13 матчей, что является для рекордом для клуба.
Metaratings вчера в 15:16
Происшествия
В Гонконге приостановили движение аэроэкспрессов из-за демонстрантов
Движение аэроэкспрессов в международный аэропорт Гонконга приостановлено из-за действий демонстрантов, говорится в заявлении компании-оператора.
РИА Новости 03:42