Общество
Газета.RuВ РФ вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Согласно закону, торговлю билетами могут осуществлять только сами организации исполнительских искусств, а также уполномоченные ими лица. Кроме того, организаторы культурных мероприятий в целях защиты от перекупщиков получили возможность выпускать именные билеты.
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Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Космос
Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»
Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости 30 августа в 13:04
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Политика
Глава МИД Латвии заявил, что страны Прибалтики не входили в СССР
Министр полагает, что республики находились в оккупации Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал твит МИД России по поводу независимости стран Прибалтики.
Аргументы и Факты вчера в 00:31
Происшествия
Более 20 человек пострадали при обрушении сцены в Германии
Аргументы и Факты вчера в 21:38
Общество
Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс вчера в 08:58
Происшествия
Гран-при Бельгии начнется с минуты молчания в память о гонщике Юбере
Российская газета 08:01
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.
Интерфакс вчера в 20:48
Политика
Зеленского пригласят на празднование 75-летия Победы в Москве
URA.Ru 30 августа в 10:21
Политика
Польша выставит Германии счет за Вторую мировую
Телеканал 360° 08:18
Экономика
Швеция хочет ввести новый налог на борьбу с Россией
Швеция с 2022 года может ввести дополнительный налог на банки, вырученные средства пойдут на оборону страны ввиду роста угрозы со стороны России.
Российская газета 09:45
Политика
Лавров заявил о сохранении договоренностей РФ и Турции по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали стратегию их выполнения.
Политическая Экспертиза 07:54
Футбол
Арсенал (Тула) — ЦСКА 1:1 (1-й тайм)
Не задолго до гола «жарко» было у ворот красно-желтых. Чалов пробил в дальний угол ворот Левашова, но мяч, к счастью, прошел выше ворот.
Первый Тульский 09:46
Происшествия
Рогозин после ЧП с вертолетом предложил вешать на ЛЭП цветные шары
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин после падения частного вертолета в Клязьминское водохранилище предложил обозначать линии электропередачи над водой цветными шарами-маркерами.
РБК 06:37
Происшествия
В Брянской области умер подросток, избитый полицейским
Семнадцатилетний подросток из Брянской области, которого избил полицейский, умер в больнице.
ТАСС 08:15
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Московский футбольный клуб "Спартак" подписал трудовое соглашение с полузащитником Алексом Кралом, который выступал за чешскую "Славию".
Газета.Ru 06:31
Здоровье
Медики развенчали 4 мифа об иглоукалывании
Вторым развенчанным мифом явилась, якобы, неэффективность данного метода, приносящего лишь эффект плацебо.
HotGeo 09:26
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки отправили в Петербург
Тело погибшей в из-за происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки отправили в Санкт-Петербург.
Газета.Ru 00:51
Политика
СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России
Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.
РБК 09:03
Общество
SuperJob назвал отрасль рынка труда с зарплатами до ₽250 тыс
Одни из самых высоких зарплат в России предлагает сфера информационных технологий.
РБК 06:25
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Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Армия и оружие
Ливан выпустил противотанковую ракету по израильскому селению
Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что противотанковая ракета была запущена с территории Ливана в сторону израильского селения, расположенного в приграничном районе на севере страны.
ТАСС 09:45
Общество
Ураган «Дориан» достиг наивысшей категории
Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
РИА Новости 08:32
Хоккей
ЦСКА — Авангард 1:2 (2-й перерыв)
ЦСКА и «Авангард» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве.
Чемпионат 07:40
Политика
Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец вчера в 09:35