Общество
В РФ упростят правила установления инвалидностиИнтерфакс 06:06
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшее время подпишет постановление об упрощении в России правил признания инвалидности.
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Происшествия
СКР объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба»
Следственный комитет России (СКР) объяснил, как загрязненная нефть попала в трубопровод «Дружба» (проходит по территории Белоруссии, Украины и Польши в Германию).
Обновлено в 09:32
Общество
Декларации министров: пока Фаттахова тянет жена, Леонов беднеет
Министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин в прошлом году заработал 4,19 млн рублей, что на 5,1% больше суммы, задекларированной в 2017-ом.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Арестован предполагаемый участник нападения на журналиста Олега Кашина
Борисов, который был в межгосударственном розыске по этому делу несколько лет, также проходит по делу об избиении в ноябре 2010 года Олега Кашина, на тот момент — корреспондента издательского дома «Коммерсантъ».
Обновлено в 10:45
Общество
Сергей Собянин уволил главу столичного департамента ЖКХ
Обновлено в 05:47
Политика
На Украине избрали главу Высшего антикоррупционного суда
Кандидатуру Елены Танасевич поддержали 23 судьи из 38 Елену Танасевич избрали главой Высшего антикоррупционного суда (ВАС) Украины, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров
Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество
Электронная сертификация молока и кефира начнется с ноября
Молоко в потребительской упаковке, йогурты, кефир и некоторые виды сыров войдут в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября 2019 года, часть молочной продукции войдет в систему с 1 июля.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
В Сети появилась расшифровка переговоров диспетчеров с экипажем самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего 5 мая в Шереметьево.
Обновлено в 13:07
Армия и оружие
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Финансы
ЦБ получил почти 435 млрд рублей годового убытка
Годом ранее убыток ЦБ составлял 435,3 млрд руб. Это был первый убыток регулятора за последние 20 лет.
Обновлено в 13:10
Энергетика
Минэнерго США повысило прогноз по цене нефти Brent
Управление энергетической информации минэнерго США (EIA) повысило прогноз средней цены нефти марки Brent в 2019 году до $69,64 за баррель с $65,15.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Ограбившего банк на Шпицбергене россиянина приговорили к 14 месяцам
Норвежский суд приговорил гражданина России, ограбившего в декабре 2018 года единственный банк на архипелаге Шпицберген, к 14 месяцам лишения свободы, сообщает телерадиокомпания NRK.
Обновлено в 12:53
Общество
Минтруд представил график праздничных дней в 2020 году
Министерство труда и социальной защиты подготовило предложения по переносу выходных в 2020 году: россиян снова ждут длинные майские праздники.
Обновлено в 10:49
Авто
УАЗ начал продажи самой дорогой версии модели УАЗ «Хантер»
Экспедиционный УАЗ «Хантер» оснащен силовыми бамперами и порогами.
Обновлено в 03:24
Кино
Disney назвала даты выпуска новых «Звёздных войн»
Эпизоды новой трилогии киносаги «Звёздные войны» выйдут в 2022, 2024 и 2026 годах.
Обновлено в 14:43
Здоровье
Названа главная причина преждевременной смертности
Стала известна главная причина преждевременной смертности среди населения всего мира.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Принц Уильям эмоционально прокомментировал рождение племянника
Кстати, принц Гарри тоже эмоционально комментировал появление на свет долгожданного сына.
Обновлено в 11:00
Музыка
Сергей Лазарев показал свой номер для «Евровидения-2019»
Обновлено в 14:51
Культура
Скончалась автор книги о гардемаринах Нина Соротокина
Нина Матвеевна Соротокина — автор романа «Трое из навигацкой школы», на основе которого в 1988 году был написан сценарий фильма «Гардемарины, вперед!», снятого Светланой Дружининой.
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
Опубликовано видео удара сирийского «ракетного монстра» по боевикам
Как отмечает портал Al-Masdar News, четвертая танковая дивизия Сирийской Арабской армии нанесла ракетный удар по позициям боевиков в селении Кабани в провинции Латакия.
Обновлено в 09:56
Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Ростовский водитель изнасиловал пассажирку в салоне маршрутки
По версии следствия, 38-летний водитель маршрутного такси во время рейса напал на 23-летнюю девушку, которая осталась в салоне одна, и изнасиловал ее.
Обновлено в 13:52
Политика
Кравчук заявил, что Хрущев «заставил» Украину принять Крым
Экс-президент Украины Леонид Кравчук в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в 1954 году Никита Хрущев "заставил" Украинскую ССР принять в свой состав Крым.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной рассекретила своего избранника
Девушка прокомментировала личную жизнь 17-летняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария недавно перестала скрывать от публики бойфренда.
Обновлено в 09:47
Политика
Управделами президента заказало мониторинг Telegram-каналов и СМИ
Управление делами президента России объявило электронный аукцион на оказание услуг по мониторингу СМИ, социальных сетей и каналов в Telegram.
Обновлено в 12:52
Гаджеты
Представлена операционная система Android 10
Компания Google только что завершила презентацию операционной системы Android 10, которая пока не получила собственного имени.
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Россия разработает первый атомный авианосец
Россия начнет разработку первого атомного авианосца в 2023 году.
Обновлено в 03:55