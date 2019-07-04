Авто

В РФ стартуют продажи купе-кроссовера Renault ArkanaTvoe-avto.com 11:03

В базовой версии кросс-купе уже есть светодиодная оптика, Bluetooth, 17-дюймовые колесные диски, кондиционер и регулируемая рулевая колонка.
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Renault Arkana официально вышла на российский рынок

CarsWeek.ru10:10

Renault объявил о старте российских продаж купе-кроссовера Arkana

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В России стартуют продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Автостат08:53

Renault объявил старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России

Тарантас Ньюс09:30

Renault объявил старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России

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В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana

Известия09:39

В России стартовали продажи купе-кроссовера Renault Arkana

SpeedMe08:42
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 21:22, Вашингтон
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