В РФ создадут реестр запрещенных для банков фраз клиентамOAnews 02:29

В РФ во втором квартале текущего года намерены создать специальный реестр запрещенных для банков фраз в общении с клиентами. Сотрудникам кредитных организаций нельзя говорить пользователям услуг о страховке определенного продукта.

В РФ создадут реестр запрещенных для банков фраз клиентам

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