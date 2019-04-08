Экономика
В РФ создадут реестр запрещенных для банков фраз клиентамOAnews 02:29
В РФ во втором квартале текущего года намерены создать специальный реестр запрещенных для банков фраз в общении с клиентами. Сотрудникам кредитных организаций нельзя говорить пользователям услуг о страховке определенного продукта.
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Автоспорт
Даниил Квят вспомнил свой подиумный финиш в Шанхае
Обновлено в 07:32
Энергетика
Саудовская Аравия грозит отказаться от доллара при продаже нефти
ОПЕК+ на встрече в июне собирается отказаться от сокращения добычи нефти.
Обновлено в 10:01
Политика
Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко
Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.
Обновлено в 07:27
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Ъ: 35 регионов РФ отказались от закупки лекарств для пациентов с ВИЧ
Как отмечает газета, если в 2017 году от закупок лекарств для пациентов с ВИЧ отказался 21 регион, то в прошлом году количество таких регионов достигло уже 35.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган рассказал о своем отношении к Ксении Собчак
Российский народный артист Эммануил Виторган оценил развод своего сына Максима с известной телеведущей и журналисткой Ксенией Собчак.
Обновлено в 02:17
Авто
Новая история Great Wall начнется с хардкорного пикапа
Компания Great Wall в конце прошлого года объявила о том, что под этим брендом будут продаваться исключительно пикапы.
Обновлено в 10:00
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес
Галкин заставил пятилетнего сына убирать двор
Артист Максим Галкин приучает сына к труду с раннего возраста. О трудолюбии наследника артист рассказал на странице в Instagram.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Оренбурге пенсионер умер в цирке, помогая клоунам на сцене
Следственные органы Оренбургской области проводят проверку по факту гибели пенсионера во время циркового представления: мужчина был вызван клоунами на сцену, принял участие в нескольких шуточных сценах и упал замертво, сообщили в следственном управлении СКР по региону.
Обновлено в 08:30
Политика
В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным
Как сообщало ИА REGNUM, о своей готовности к встречам и переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае победы на президентских выборах претендент на высший руководящий пост Украины Владимир Зеленский заявлял неоднократно.
Обновлено в 07:16
Кино
Фильму Павла Лунгина «Братство» выдали прокатное удостоверение с 9 мая
Фильм "Братство" режиссера Павла Лунгина получил в Минкультуры прокатное удостоверение с датой 9 мая.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Следствие заявило об угрозе убийства свидетелей по делу Арашуковых
Свидетелям по делу о создании организованного преступного сообщества, по которому проходит временно отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, может грозить убийство.
Обновлено в 10:01
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
«Может быть проблема в его отношении ко мне – возможно ему не нравятся толстые или лысые», – сказал Слуцкий.
Обновлено в 09:28
Политика
Медведев создал рабочую группу для разработки нового КоАПа
Премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:34
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко 19 апреля
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен провести дебаты с действующим главой государства Петром Порошенко 19 апреля на стадионе в Киеве.
Обновлено в 05:33
Культура
Серебренников выпущен из-под домашнего ареста
Обновлено в 05:25
Авто
В Сети появились первые «живые» фото переднеприводной модели BMW
Новый переднеприводный BMW 1-Series будет оснащаться 3- и 4-цилиндровыми турбированными агрегатами, самым мощным из которых станет 2,0-литровый двигатель с отдачей в 306 л.с. и 450 Нм.
Обновлено в 08:11
Кино
Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда
Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 08:39
Политика
RT публикует третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон
Обновлено в 04:15
Происшествия
Суд вынес приговор по второму делу свердловского «маньяка из МЧС»
8 апреля Свердловский облсуд вынес приговор по второму уголовному делу в отношении бывшего спасателя Алексея Фалькина, который ранее получил пожизненный срок за серию нападений на женщин.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Титов посетит основателя Baring Vostok Калви в СИЗО
"Девятого апреля Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов посетит в следственном изоляторе №1 арестованного главу инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви", - говорится в сообщении.
Обновлено в 08:16
Шоу-бизнес
Татьяна Навка показала чувственный танец с Романом Костомаровым
Первый крупный успех пришел к спортсменам в 2003 году, когда Навка и Костомаров стали чемпионами России.
Обновлено в 08:38
Авто
Jeep представил спецверсии Gladiator для «Пасхального сафари»
Компания Jeep выпустит несколько модификаций пикапа Gladiator для пасхального джип-сафари в штате Юта.
Обновлено в 07:46
Шоу-бизнес
Яна Поплавская отказывается рожать от молодого мужа
Поплавская уверяла, что не смогла просить мужу измену, а спасать "инвалидные отношения" не посчитала нужным.
Обновлено вчера в 04:08