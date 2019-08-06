Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось.

с чего всё началось

В первом квартале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы. Соответствующие выводы содержатся в мониторинге экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития России.

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