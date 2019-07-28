Экономика
В РФ продажи лекарств снизились почти на 5%RuNews24.ru 14:37
Продажи лекарств в июне в РФ снизились на 5%. Эксперты связывают это со снижением реальных доходов населения и повышением ставки НДС.
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Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.Коммерсантъ12:29
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