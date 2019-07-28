Экономика

В РФ продажи лекарств снизились почти на 5%RuNews24.ru 14:37

Продажи лекарств в июне в РФ снизились на 5%. Эксперты связывают это со снижением реальных доходов населения и повышением ставки НДС.
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с чего всё началось

Фармритейлеры теряют покупателей

Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.
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Россияне стали экономить на лекарствах

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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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В московском Музее космонавтики презентовали проект микроспутника, разработанный российскими инженерами для изучения участков Луны, информирует ТАСС.
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Sohu: Т-90АМ проигрывает по цене новейшему китайскому изделию

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Самолеты США снова вторглись в воздушное пространство Венесуэлы

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Наблюдения за сверхмассивной черной дырой Стрельцом A*, расположенной в центре Млечного Пути, позволили ученым в очередной раз подтвердить общую теорию относительности Альберта Эйнштейна.
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Происшествия

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В ходе акции протеста в центре столицы полицейские действовали жестко и нанесли травмы большому количеству людей

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В Ливии подбили два украинских Ил-76

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Мишка, придуманный иллюстратором Виктором Чижиковым, окончательно стал культурной иконой после церемонии закрытия Олимпиады, в финале которой огромная кукла под песню «До свиданья, Москва» унеслась в небо над «Лужниками».
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