Фармритейлеры теряют покупателей Июнь оказался провальным для аптечных сетей: их продажи упали на 4,7%. В целом по итогам первого полугодия коммерческий рынок лекарств сократился впервые как минимум с 2016 года — на 3,9% в натуральном выражении.

с чего всё началось

Продажи лекарств в июне в РФ снизились на 5%. Эксперты связывают это со снижением реальных доходов населения и повышением ставки НДС.

В РФ продажи лекарств снизились почти на 5%

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