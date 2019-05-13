Экономика
В РФ предложили запретить государству покупать доли частных банковREGNUM вчера в 21:58
Запрет на приобретение государством долей частных банков предлагается ввести в России. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Изменения предлагается внести в закон «О защите конкуренции».
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Шоу-бизнес
Родившая двойню Алина Кабаева пропала
Обновлено в 05:41
Происшествия
В селе Дедилово под Тулой образовалась яма глубиной в пять этажей
В селе Дедилово Тульской области возле частного дома провалился грунт. Образовалась огромная яма глубиной 15 метров.
Обновлено в 00:23
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде мирных граждан в 1942–1943 годах
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о геноциде в ходе карательных операций против мирных граждан в 1942–1943 годах на территории Новгородской и Псковской областей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:05
Политика
В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод
Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.
Обновлено в 07:17
Политика
Путин утвердил доктрину энергетической безопасности России
Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении новой доктрины энергетической безопасности РФ.
Обновлено в 05:09
Политика
США предупредили об угрозе терактов в Израиле во время «Евровидения»
Соединенные Штаты предупредили своих граждан об угрозе терактов в Израиле во время проведения песенного конкурса «Евровидение-2019», сообщает 14 мая издание Yedioth Ahronoth.
Обновлено в 05:20
Политика
Верховная рада отказалась отменить закон о языке
Депутаты Верховной рады Украины отклонили четыре проекта постановлений, которые предлагали отменить закон об обязательном и повсеместном использовании украинского языка.
Обновлено в 07:00
Транспорт
Названы самые частые ошибки при сдаче экзаменов на права
В пресс-службе МВД рассказали RT о самых распространенных ошибках во время сдачи экзамена на водительские права на "площадке" и в "городе".
Обновлено в 02:20
Общество
Дачную амнистию продлят до 2022 года
Сегодня председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы РФ Павел Крашенинников внес в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить дачную амнистию до 1 марта 2022 года.
Обновлено в 03:42
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
Василевский побил рекорд Бобровского по шатаутам
Шатаут во время матча стал для вратаря российской сборной Андрея Василевского пятым в 13 матчах в составе команды.
Обновлено в 06:57
Общество
Эксперты Росконтроля назвали лучших производителей молока
Под проверку попали семь торговых марок: «Красная цена», «Честное молоко», «Агуша», «Село Зеленое», «Дмитровский молочный завод», «36 копеек» и «Простоквашино».
Обновлено в 04:02
Футбол
Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020
Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Происшествия
Свидетельница по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
Одна из ключевых свидетельниц по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина находится в больнице в критическом состоянии после падения из окна гостиницы в Праге, передаёт 13 мая «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 15:41
Здоровье
Представлен перечень медизделий для паллиативной помощи на дому
Минздрав России разработал и представил на обсуждение проект приказа об утверждении перечня медизделий для поддержания паллиативных больных на дому.
Обновлено в 06:35
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского журналиста из-за спора о Бандере
Соловьев заявил, что Бандера боролся на стороне Адольфа Гитлера и его образ популяризируется на Украине.
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия
Самолет Utair вернулся во «Внуково» из-за неполадок с шасси
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Москва – Милан, вернулся в аэропорт вылета «Внуково» из-за технических неполадок, передает ТАСС со ссылкой на перевозчика.
Обновлено в 06:14
Здоровье
К чему может привести хроническая заложенность носа
Обновлено в 06:00
Политика
Песков рассказал о рисках торговой войны США и Китая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал торговые войны США и КНР, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:32
Наука
Ежедневный приём аспирина может вызвать внутричерепное кровоизлияние
Как сообщают "Известия" со ссылкой на издание Daily Mail, учёные из медицинского колледжа в Тайване выяснили, что низкие дозы аспирина способны увеличивать риск возникновения внутричерепного кровоизлияния.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В Ростовской области трое мужчин погибли при чистке выгребной ямы
По данным регионального Следкома, мужчина чистил выгребную яму в своём домовладении. Из-за нехватки кислорода он потерял сознание.
Обновлено в 06:44
Здоровье
Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле
Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.
Обновлено в 01:00
Авто
Компания Citroen показала концепт электромобиля на выставке во Франции
Производственный концерн Citroen представит концептуальную модель инновационного электромобиля на выставку VivaTech, которая начнется 16 мая во Франции.
Обновлено вчера в 16:33