Экономика
В РФ предложили с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%Интерфакс вчера в 08:01
"Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек - получатели социальных пенсий", - уточнили в Минтруде.
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Политика
Помпео заявил о готовности США поддержать жителей Кубы и Никарагуа
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью Telemundo выразил надежду на то, что жители Венесуэлы, Никарагуа и Кубы будут «вкладывать свои усилия, свою добрую волю и свою человечность в достижение лучшей политической ситуации».
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Порошенко пожаловался на отказ Путина разговаривать по телефону
Президент Украины Петр Порошенко пожаловался на то, что российский коллега Владимир Путин отказался разговаривать с ним по телефону.
Обновлено вчера в 20:56
Музыка
Верка Сердючка ответила на критику нацотбора на «Евровидение»
Народный артист Украины Андрей Данилко, более известный под творческим псевдонимом Верка Сердючка, ответил на критику национального отбора на конкурс «Евровидение-2019».
Обновлено в 00:45
Политика
СМИ: Трамп будет передвигаться по Ханою на лимузине Cadillac One
Президент США Дональд Трамп, который на следующей неделе прибудет в Ханой на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, будет передвигаться по вьетнамской столице на своем лимузине Cadillac One, который также называют The Beast ("Зверь").
Обновлено вчера в 23:49
Кино
В США скончался комик Броди Стивенс
В США на 49-м году жизни скончался актер и стендап-комик Броди Стивенс, сообщает USA Today.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Амурский тигр напал на жителя Приморья
Обновлено вчера в 23:19
Спорт
Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
Американский военный самолет пролетел над территорией России
Американский военный самолет Boeing OC-135B провел наблюдательный полет над Россией, это следует из данных мониторингового портала PlaneRadar.
Обновлено вчера в 19:54
Политика
Венесуэла частично закрыла границу с Колумбией
Власти Венесуэлы решили временно закрыть три моста на границе с Колумбией, сообщила в Twitter вице-президент Делси Родригес.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
В Госдуме назвали байками рассказы Порошенко о его визите в Крым
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил, что визит украинского президента Петра Порошенко в Крым в 2014-ом году обернулся для него позорным бегством.
Обновлено в 00:26
Общество
Лоза раскритиковал песни из программы Малышевой
Певец Юрий Лоза в интервью Starhit прокомментировал критику в адрес передачи "Жить здорово!", которая стала предметом споров в Сети и вызвала недовольство некоторых политиков и деятелей культуры.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
Под Екатеринбургом сошел с рельсов вагон с углём
Сегодня ночью на перегоне Хризолитовый — Арамиль сошел с рельсов вагон грузового поезда с углем.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
Экстрадированный в США российский программист признал вину
Программист Станислав Лисов, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, в том числе причастности к распространению банковского трояна признал свою вину.
Обновлено вчера в 19:41
Общество
В Росгидромете рассказали о мартовской погоде в Москве
В марте температура воздуха в Москве будет держаться в пределах нормы, сообщил глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
Обновлено в 00:19
Политика
Трамп выдвинул кандидатуру на должность постпреда США при ООН
Американский лидер Дональд Трамп выдвинул на должность постпреда страны при ООН посла США в Канаде Келли Крафт.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Новосибирский суд арестовал член-корреспондента РАН Евгения Покушалова
Обновлено вчера в 08:14
Политика
Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Finexpertiza подсчитала расходы россиян за вывоз мусора
Аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza посчитали расходы россиян на вывоз мусора в годовом выражении.
Обновлено вчера в 14:58
Армия и оружие
Обострение на Юго-Востоке Украины нужно только Порошенко – Прилепин
Подытоживая сказанное, Прилепин подчеркнул, что обострение на Юго-Востоке Украины «надо господину Порошенко», который хочет остаться на президентском посту.
Обновлено 21 февраля в 07:18
Политика
В Германии заявили о невозможности безопасной Европы без России
"Безопасность в Европе возможна только с Россией", - заявил Триттин.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
Певцу R. Kelly предъявили обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура округа Кук (штат Иллинойс) официально предъявила обвинения в сексуальном насилии 52-летнему американскому певцу Роберту Келли (R. Kelly), передает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Ким Чен Ын заявил о желании денуклеаризации ради своих детей
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с госсекретарем США Майклом Помпео в минувшем году заявил, что хочет осуществить денуклеаризацию ради будущего своих детей.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Уоррен Баффетт потерял за день $4,3 млрд
Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта потеряла более $4,3 млрд за один день после того, как акции одного из ее крупнейших активов Kraft Heinz обвалились на целой серии плохих новостей, включая сокращение дивидендов и расследование со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 21:19
Происшествия
Миллиардера Роберта Крафта обвинили в принуждении к проституции
Владелец американского футбольного клуба "Патриоты Новой Англии" 77-летний Роберт Крафт обвиняется в склонении к проституции.
Обновлено вчера в 21:46
Происшествия
Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства
Обновлено 21 февраля в 14:59
Армия и оружие
Россия перестроит «Калибр» в ответ на выход США из ракетного договора
Наземный ракетный комплекс «Калибр» намерены разработать в варианте не только корабельного, но и сухопутного базирования.
Обновлено в 00:51
Экономика
Илон Маск взял ипотеку на 61 млн долларов
Американский предприниматель Илон Маск взял в банке сразу пять ипотечных кредитов на 30 лет на общую сумму 61 млн долларов.
Обновлено вчера в 15:40
Спорт
Российского двоеборца наказали за перчатку с именем Путина на ЧМ
Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) официально вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за выступление на чемпионате мира в перчатке, на которой латиницей были написаны инициалы и фамилия президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 12:58
Армия и оружие
Жители идлибского поселка поздравили с 23 февраля российских военных
Обновлено вчера в 21:05