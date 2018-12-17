Политика
Орешкин сообщил о планах Дерипаски и Вексельберга поехать в Давос
Орешкин сообщил о планах Дерипаски и Вексельберга поехать в ДавосРБК12:19
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия приветствует решение организаторов форума в Давосе снять запрет на участие для попавших под санкции российских бизнесменов, передает «РИА Новости».
РБК12:19
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с чего всё началось
Кроме того, попавшие под ограничительные меры не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями, сообщает The Bell.Новые Известия02:29
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Политика
Порошенко рассказал о резолюции в ООН и военном положении
В воскресенье президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве рассказал о внесении на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюции по милитаризации Черного и Азовского морей.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
В Британии инициировали голосование по вотуму недоверия Мэй
Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен немедленно вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьеру Терезе Мэй.
Обновлено в 13:58
Политика
Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Волкер анонсировал новые поставки американского оружия Украине
Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США в ближайшее время объявят о начале новых поставок оружия Киеву.
Обновлено в 09:39
Политика
В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД
В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено в 16:17
Политика
Генассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах
Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах.
Обновлено в 15:57
Политика
Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме
Синод Украинской православной церкви (УПЦ) на внеочередном заседании снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в так называемом объединительном соборе 15 декабря.
Обновлено в 07:09
Политика
В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильным путь создания тепличных условий для отечественных цирков.
Обновлено в 05:35
Политика
Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Порошенко
Обновлено в 15:36
Политика
Путин примет участие в итоговом заседании кабмина
Президент России Владимир Путин намерен принять участие в итоговом заседании российского правительства, которое состоится в конце года.
Обновлено в 08:40
Политика
Саратовский чиновник лишился работы из-за «новогодних поборов»
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития Дениса Мильто за сбор денег на предновогодние расходы.
Обновлено в 16:57
Политика
Сенат США изучает «российское вмешательство» по интернет-мемам
В сенате подчеркнули, что эти отчеты подготовлены сторонними организациями и пообещали опубликовать собственную работу с оценкой российского влияния на выборы, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 16:04
Политика
Встреча России, Ирана и Турции по Сирии пройдёт в Женеве 18 декабря
Встреча глав МИД стран астанинского процесса запланирована на 18 декабря в Женеве.
Обновлено в 07:41
Политика
Вучич в Совбезе ООН призвал «обуздать» власти Косова
Ранее сообщалось, что Сербия потребовала экстренного созыва заседания Совбеза ООН в связи с недавним решением руководства Косова о переформатировании косовских сил безопасности в армию самопровозглашенной республики.
Обновлено в 16:46