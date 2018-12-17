Политика

Орешкин сообщил о планах Дерипаски и Вексельберга поехать в Давос
РБК
12:19

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что Россия приветствует решение организаторов форума в Давосе снять запрет на участие для попавших под санкции российских бизнесменов, передает «РИА Новости».
РБК12:19
с чего всё началось
Кроме того, попавшие под ограничительные меры не смогут участвовать ни в одном из мероприятий, организованных американскими гражданами или властями, сообщает
 The Bell.
Новые Известия02:29

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Орешкин поедет на Всемирный экономический форум в Давос

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Организаторы Давоса объявили «драконовские» условия участия российских бизнесменов. Согласятся ли те, неизвестно

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Политика

Порошенко рассказал о резолюции в ООН и военном положении

В воскресенье президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве рассказал о внесении на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН резолюции по милитаризации Черного и Азовского морей.
Обновлено вчера в 11:40
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В Британии инициировали голосование по вотуму недоверия Мэй

Глава британской оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что намерен немедленно вынести на рассмотрение вопрос о вотуме недоверия премьеру Терезе Мэй.
Обновлено в 13:58
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Лавров заявил о подготовке Киевом провокации на границе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко готовит на последнюю декаду декабря новую вооружённую провокацию на границе с Крымом.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Волкер анонсировал новые поставки американского оружия Украине

Спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что США в ближайшее время объявят о начале новых поставок оружия Киеву.
Обновлено в 09:39
Политика

В Пентагоне прокомментировали обращение Шойгу к Мэттису по ДРСМД

В Пентагоне прокомментировали обращение, направленное министром обороны России Сергеем Шойгу американскому коллеге Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия, связанные с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Порошенко сообщил о переброске части войск с помощью самолетов

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна перебрасывает часть военных подразделений с помощью самолетов для подготовки отражения якобы возможной российской агрессии.
Обновлено в 16:17
Политика

Генассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах

Генеральная Ассамблея ООН приняла Глобальный договор о беженцах.
Обновлено в 15:57
Политика

Два митрополита УПЦ лишены сана и преданы анафеме

Синод Украинской православной церкви (УПЦ) на внеочередном заседании снял с должностей митрополитов Винницкого Симеона (Шостацкий) и Переяслав-Хмельницкого Александра (Драбинко) и предал их анафеме за участие в так называемом объединительном соборе 15 декабря.
Обновлено в 07:09
Политика

В Кремле назвали неправильным создание тепличных условий для цирков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неправильным путь создания тепличных условий для отечественных цирков.
Обновлено в 05:35
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Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Порошенко

Обновлено в 15:36
Политика

Путин примет участие в итоговом заседании кабмина

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в итоговом заседании российского правительства, которое состоится в конце года.
Обновлено в 08:40
Политика

Саратовский чиновник лишился работы из-за «новогодних поборов»

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев уволил заместителя министра социального развития Дениса Мильто за сбор денег на предновогодние расходы.
Обновлено в 16:57
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Сенат США изучает «российское вмешательство» по интернет-мемам

В сенате подчеркнули, что эти отчеты подготовлены сторонними организациями и пообещали опубликовать собственную работу с оценкой российского влияния на выборы, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 16:04
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Встреча России, Ирана и Турции по Сирии пройдёт в Женеве 18 декабря

Встреча глав МИД стран астанинского процесса запланирована на 18 декабря в Женеве.
Обновлено в 07:41
Политика

Вучич в Совбезе ООН призвал «обуздать» власти Косова

Ранее сообщалось, что Сербия потребовала экстренного созыва заседания Совбеза ООН в связи с недавним решением руководства Косова о переформатировании косовских сил безопасности в армию самопровозглашенной республики.
Обновлено в 16:46
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Российский инженер и предприниматель, управленец, миллиардер, коллекционер искусства. Президент фонда «Сколково», председатель совета директоров группы компаний «Ренова». После покупки «Роснефтью» в октябре 2012 года 50% компании ТНК-BP, Вексельберг стал самым богатым человеком в России: его состояние по версии агентства Bloomberg увеличилось на 1,5 млрд долларов и оценивалось в 18 млрд долларов; Вексельберг обошёл возглавлявшего с марта 2012 список российских миллиардеров Алишера Усманова на 700 млн долларов.
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