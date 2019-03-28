Экономика
В РФ наладят производство газовых турбин большой мощностиБИЗНЕС Online вчера в 07:12
В России наладят производство газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте правительства РФ.
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В России до конца 2032 года выпустят не менее 22 газовых турбин средней и большой мощности
Rambler News Serviceвчера в 06:39
Кабмин выделит 7 млрд рублей на производство газовых турбин большой мощности
Говорит Москвавчера в 07:26
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Технологии
Boston Dynamics представила робота-грузчика
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
Группа кораблей НАТО вошла в Черное море
Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области
Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Политика
Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом
ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Экономика
Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года
Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Кино
Психиатры, маньяки и новый «Дамбо»: лучшие фильмы недели
Сын карикатуриста и психиатра Андрея Бильжо представляет триллер "Амбивалентность", а студия "Дисней" пытается сыграть на ностальгии и выпускает ремейк "Дамбо".
Обновлено в 01:00
Происшествия
Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25
Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune.
Обновлено в 01:23
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ
Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
Обновлено в 00:30
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Наука
НАСА заплатит $18,5 тысячи за два месяца лежания в постели
Обновлено 27 марта в 16:15
Авто
Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России
Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
Мединфо: Татьяна Лямзина
Китайские ученые получили первую популяцию макак, клонированных от одного донора с отредактированным геномом.
Обновлено в 01:43
Авто
Ford уведет легковые автомобили из России
Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
Обновлено 27 марта в 07:30
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика
Toyota вписалась в специнвестконтракт
Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии
Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
Уволившихся сотрудников «смеющегося» роддома зовут обратно
Вице-премьер правительства Башкирии прояснила ситуацию с возвращением родильного дома в муниципальную собственность Прославившийся на всю страну смехом медиков при докладе о размерах зарплат роддом в Салавате возвращают в муниципальную собственность, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия
В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом
Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Финансы
Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю
Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия
В США похититель секретов АНБ признал свою вину
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Томас Мартин в рамках сделки со следствием признал себя виновным в незаконном перемещении секретной информации, пишет газета Wall Street Journal.
Обновлено в 01:04
Общество
Мигрантов запретили брать на работу в Якутии
Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Николас Кейдж через четыре дня аннулировал заявление на очередной брак
Обновлено вчера в 22:16
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00