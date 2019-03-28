Экономика

В РФ наладят производство газовых турбин большой мощностиБИЗНЕС Online вчера в 07:12

В России наладят производство газовых турбин большой мощности для предприятий топливно-энергетического комплекса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Документ размещен на сайте правительства РФ.
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Правительство России выделит субсидии на разработку мощных газовых турбин

RT на русскомвчера в 10:45

В России до конца 2032 года выпустят не менее 22 газовых турбин средней и большой мощности

Rambler News Serviceвчера в 06:39

В России начнут производить газовые турбины большой мощности

REGNUMвчера в 08:05

В России наладят производство газовых турбин большой мощности

РИА Новостивчера в 08:00

Более 20 газовых турбин произведут в России до 2032 года

Российская газетавчера в 07:18

Кабмин утвердил субсидии на создание в России газовых турбин большой мощности

ТАССвчера в 08:09

Кабмин выделит 7 млрд рублей на производство газовых турбин большой мощности

Говорит Москвавчера в 07:26
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Технологии

Boston Dynamics представила робота-грузчика

Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие

Группа кораблей НАТО вошла в Черное море

Группа, составленная из нескольких кораблей НАТО, вошла в акваторию Черного моря. Об этом сообщает портал Bosphorus Naval News в Twitter.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области

Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Политика

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»

Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Политика

Украина усиливает меры безопасности на границе с Крымом

ИА «Ореанда-Новости» Начальник пресс-службы Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов сообщил, что в связи с предстоящими президентскими выборами страны украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Крымом.
Обновлено в 01:17
Экономика

Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии

Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

США выделили украинской армии более 1,3 миллиарда долларов с 2014 года

Украинские военные с 2014 года получили от Пентагона более 1,3 миллиарда долларов на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО.
Обновлено в 01:30
Кино

Психиатры, маньяки и новый «Дамбо»: лучшие фильмы недели

Сын карикатуриста и психиатра Андрея Бильжо представляет триллер "Амбивалентность", а студия "Дисней" пытается сыграть на ностальгии и выпускает ремейк "Дамбо".
Обновлено в 01:00
Происшествия

Число жертв пожара в небоскребе в Бангладеш выросло до 25

Число жертв пожара, вспыхнувшего в 19-этажном офисном здании в столице Бангладеш Дакке, выросло до 25, пишет местная газета Dhaka Tribune.
Обновлено в 01:23
Хоккей

«Вашингтон» победил «Каролину» и обеспечил себе место в плей-офф НХЛ

Действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф.
Обновлено в 00:30
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Наука

НАСА заплатит $18,5 тысячи за два месяца лежания в постели

Обновлено 27 марта в 16:15
Авто

Volvo запустит сервис длительной аренды автомобилей в России

Что еще известно: Компания предложит по подписке ограниченную партию автомобилей Volvo XC60, подтвердил директор по корпоративным коммуникациям и мероприятиям Volvo Cars Антон Свекольников.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье

Мединфо: Татьяна Лямзина

Китайские ученые получили первую популяцию макак, клонированных от одного донора с отредактированным геномом.
Обновлено в 01:43
Авто

Ford уведет легковые автомобили из России

Производство и импорт легковых автомобилей Ford в России будут полностью прекращены.
Обновлено 27 марта в 07:30
Политика

Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти

В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Экономика

Toyota вписалась в специнвестконтракт

Предполагается, что 10% от общей выручки Toyota в РФ — примерно 1 трлн руб. за весь срок контракта — будет идти от экспорта.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани

Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Авто

Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Германия продлила запрет на поставки вооружения Саудовской Аравии

Правительство Германии продлило до 30 сентября запрет на поставки вооружения в Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

Уволившихся сотрудников «смеющегося» роддома зовут обратно

Вице-премьер правительства Башкирии прояснила ситуацию с возвращением родильного дома в муниципальную собственность Прославившийся на всю страну смехом медиков при докладе о размерах зарплат роддом в Салавате возвращают в муниципальную собственность, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 17:36
Происшествия

В Барнауле дворника детского сада насмерть задавило снегом

Несчастный случай произошел днем 28 марта. 57-летний дворник очищал отмостки и кровлю подвального помещения детского сада.
Обновлено в 00:53
Финансы

Международные резервы России выросли на $4,6 млрд за неделю

Международные резервы России выросли за неделю, завершившуюся 22 марта, на $4,6 млрд — до $487,1 млрд (на 1%).
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Президент Киргизии подарил Путину коня и щенка

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил российскому лидеру Владимиру Путину орловского скакуна и собаку известной киргизской борзой тайган.
Обновлено вчера в 12:45
Футбол

Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»

Сын российского поп-певца Филиппа Киркорова 6-летний Мартин прошел отбор в футбольную академию «Барселоны» в Москве.
Обновлено вчера в 11:48
Религия

Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ

О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В США похититель секретов АНБ признал свою вину

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Томас Мартин в рамках сделки со следствием признал себя виновным в незаконном перемещении секретной информации, пишет газета Wall Street Journal.
Обновлено в 01:04
Общество

Мигрантов запретили брать на работу в Якутии

Обновлено вчера в 05:41
Шоу-бизнес

Николас Кейдж через четыре дня аннулировал заявление на очередной брак

Обновлено вчера в 22:16
Экономика

«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
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