Экономика
В РФ могут принять закон о запрете микрокредитования под залог жильяРИА Новости 08:05
Закон о запрете микрокредитования под залог жилья может быть принят парламентом в рамках весенней сессии, заявил РИА Новости во вторник первый замглавы бюджетного комитета Совета Федерации Николай Журавлев.
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Нужно запретить выдавать микрофинансовым организациям кредиты под залог жилья. Человек оказался в безвыходной ситуации, он не читает весь договор, в итоге остается без жилья, а там семьи, дети. Нужно вводить на это запрет. Прошу без потери времени приступить к выработке такого законопроекта.
— Валентина Матвиенко, российский политикРБК 06:47
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Комитет СФ в апреле внесет в Думу проект о запрете микрокредитов под залог жилья
Независимая газета07:00
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