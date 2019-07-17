Есть проблема, связанная с перекрестным субсидированием, ее как-то надо решать. Это то, к чему нужно стремиться, а дальше – надо искать источники, за счет чего этого делать. Источников нет.

Особенность перекрестного субсидирования заключалась в том, что одни потребители платят за электроэнергию больше, чем другие. За счет их цены для вторых на нее меньше. Теперь же разницу хотят ликвидировать за счет федерального бюджета.

В РФ хотят изменить порядок расчетов за электроэнергию

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