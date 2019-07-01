1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).

с чего всё началось

С 1 июля в РФ действуют новые ограничения в ходе выдачи потребкредитов, их разработал финансовый регулятор. Ежедневная ставка по процентам ограничивается 1 %, и значительнее всего это повлияет на деятельность МФО.

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