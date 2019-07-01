Экономика
В РФ изменились правила выдачи микрокредитовГлобалМСК.ру вчера в 05:30
С 1 июля в РФ действуют новые ограничения в ходе выдачи потребкредитов, их разработал финансовый регулятор. Ежедневная ставка по процентам ограничивается 1 %, и значительнее всего это повлияет на деятельность МФО.
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с чего всё началось
1 июля вступили в силу новые ограничения при выдаче потребительских кредитов, разработанные Центробанком. Ежедневная процентная ставка ограничивается 1%, что наибольшим образом скажется на деятельности микрофинансовых организаций (МФО).РБКвчера в 00:00
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