Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостьюREGNUM 00:42
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы. Теперь собственник должен прийти в любой центр госуслуг «Мои документы» и разрешить операции с недвижимостью, подав соответствующее заявление.
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В России ужесточат возможности заключения сделок с недвижимостью по электронной подписи
RT на русскомвчера в 10:23
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Общество
Опубликован список самых востребованных профессий в России
ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.
Обновлено в 07:25
Происшествия
Медведь убил грибника в Хабаровском крае
В Хабаровском крае медведь напал на грибника, мужчина скончался на месте от полученных травм, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации Верхнебуреинского района края.
Обновлено вчера в 22:06
Армия и оружие
В России создают боевой снегоболотоход
Во вторник, 13 августа РИА Новости опубликовало интервью с директором госкорпорации «Курганмашзавод» Сергеем Абрамовым, который сообщил, что специалисты предприятия работают над созданием специальной модификации гражданского снегоболотохода ТМ-140 для российских силовиков.
Обновлено в 05:58
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Пенсионер умер в кино во время фильма Тарантино
В одном из столичных кинотеатров зритель умер во время просмотра нового фильма Квентина Тарантино, передает агентство "Москва" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 03:25
Гаджеты
AMD успокоила пользователей — чипы RX 5700 могут греться до 110 °C
Компания AMD в своем блоге рассказала о технологии изменения частоты и контроля температуры GPU в своих картах Radeon RX 5700.
Обновлено в 06:39
Происшествия
Девушка, которую в Москве ударил полицейский, не пришла в суд
Девушка, которую правоохранитель ударил в живот, не явилась во вторник в столичный Таганский суд, где ожидалось рассмотрение административного протокола против нее за участие в несогласованной акции в Москве, поскольку сидит на больничном, сообщила журналистам ее адвокат Татьяна Молоканова.
Обновлено в 06:28
Политика
Песков рассказал о позитивном отношении Путина к Зеленскому
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин хорошо относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:45
Политика
Секретарь СНБО Украины заявил BBC о достижении перемирия в Донбассе
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Данилюк заявил, что, по его мнению, сейчас в Донбассе достигнуто перемирие.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь»
В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".
Обновлено в 06:00
Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Обновлено в 04:14
Культура
«Мисс Екатеринбург-2019» останется без автомобиля
«Мисс Екатеринбург-2019» получит в качестве приза индивидуальное путешествие.
Обновлено в 07:13
Авто
Зять президента Турции представил летающий автомобиль Cezeri
Автолет Cezeri создан специалистами Турецкого оборонного предприятия Bayker Makina, главой которого является зять президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана - Сельчук Байрактар.
Обновлено в 03:06
Происшествия
В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Обновлено в 04:13
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Кино
Слух: Disney выпустит ремейк «Бэмби»
По данным источников, студия Disney нацелилась на ремейк ещё одной классической анимационной ленты — «Бэмби».
Обновлено в 07:29
Кино
Disney может выпустить сиквел «Аладдина»
Обновлено в 04:09
Общество
Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Спорт
Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг
Обновлено в 06:57
Футбол
«Тоттенхэм» готов платить Эриксену 200 тысяч фунтов в неделю. Сейчас он получает 80 тысяч
«Тоттенхэм» очень хочет продлить контракт с игроком и готов увеличить его зарплату более чем в 2 раза – с 80 тысяч фунтов до 200 тысяч.
Обновлено в 06:14
Общество
В Генпрокуратуре заявили, что в России прекратился рост коррупции
Уровень выявляемых коррупционных нарушений в России перестал расти, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир", отвечая на вопрос ТАСС.
Обновлено в 07:11
Наука
В Гренландии нашли 500-летнюю акулу
В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
Жителям села под Ачинском разрешили вернуться в дома
Обновлено вчера в 23:34
Армия и оружие
В КНДР копируют ракеты США и России
Обновлено в 07:19