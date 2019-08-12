В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы. Теперь собственник должен прийти в любой центр госуслуг «Мои документы» и разрешить операции с недвижимостью, подав соответствующее заявление.

В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью

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