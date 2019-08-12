Общество
В России вступили в силу правила регистрации сделок с недвижимостьюГазета.Ru 06:12
С 13 августа в России вступили в силу новые правила регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
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В России ужесточат возможности заключения сделок с недвижимостью по электронной подписи
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