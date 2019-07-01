Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в РФГазета.Ru вчера в 21:42

В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
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В соцсетях возмутились новым правилам продажи молока. «Зачем травить народ?»

URA.Ru02:10

Роскачество проверит магазины на соблюдение новых правил продажи молочной продукции

ТАССвчера в 17:30

В России с сегодняшнего дня меняются правила продажи молочных продуктов

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В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

РИА Новости00:27

В магазинах России вводятся новые правила продажи молочных продуктов

Вести.Ruвчера в 23:16

В России изменились правила продажи молочных продуктов

RT на русскомвчера в 20:36

Правила продажи молока с 1 июля резко изменились

Газета.Ru03:30
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:45, Вашингтон
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Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
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Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
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Зеленский потребовал наказать Климкина

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Руководитель «Ред Булла»: «Ферстаппен поставил Леклеру мат»

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В Санкт-Петербурге 26 человек отравились шаурмой в кафе.
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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
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Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое произошло в конце мая 2019 года.
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