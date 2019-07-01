Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в РФГазета.Ru вчера в 21:42
В России с 1 июля изменился порядок продажи молочных продуктов в продуктовых магазинах.
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Организаторы саммита «большой двадцатки», прошедшего в Осаке, подготовили видеоролик, на котором карта Японии включает в себя российские острова японкой гряды.
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Обновлено в 06:59
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«Первый канал» проводит обновление системы голосования в шоу «Голос», сообщила пресс-служба телеканала.
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Политика
Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
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