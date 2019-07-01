Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктовРИА Новости 00:27
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
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Происшествия
В Якутии главу муниципалитета заподозрили в продаже дома с жильцами
В Якутии возбудили уголовное дело в отношении главы муниципального образования «Теплоключевский наслег».
Обновлено в 00:48
Политика
Русскому языку на Украине быть: у Зеленского сделали новое заявление
Андрей Богдан, глава Администрации президента Украины, заявил, что в Донбассе можно сделать русский язык региональным, но при условии, что государственным остается украинский, а сама территория непризнанных республик вернется под "крыло" Киева.
Обновлено в 03:07
Происшествия
В драке на месторождении Тенгиз в Казахстане пострадали 30 человек
Обновлено вчера в 02:17
Происшествия
Россиянин выкопал на кладбище килограммы экстази
Полицейские задержали мужчину с особо крупной партией экстази, которую он выкопал на кладбище в районе подмосковного Клина.
Обновлено в 01:40
Общество
Названы регионы с самым доступным жильем
Аналитики исследовали рынок недвижимости и сделали вывод, что самое доступное жилье - в Магаданской области и на Ямале.
Обновлено в 02:21
Общество
Уровень воды в подтопленном Тулуне опустился ниже 11 метров
Обновлено вчера в 20:19
Энергетика
Эксперт дал прогноз по ценам на топливо в России
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал, когда в России могут повыситься цены на топливо.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия
Более 60 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле
Число раненных в результате мощного взрыва, прогремевшего в афганской столице в понедельник утром, достигло 65 человек, сообщил глава пресс-службы Минздрава Афганистана Вахидулла Меяр в своем твиттере.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие
Зеленский прокомментировал разведение сил в Станице Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что разведение сил в Станице Луганской станет первым шагом к стабильному прекращению огня в Донбассе.
Обновлено в 01:49
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
Росконтроль выявил только один качественный бренд ветчины
Во время исследования были оценены свежесть мяса, микробиологические и физико-химические показатели безопасности и соответствие заявленному составу.
Обновлено в 02:28
Здоровье
Весившая 340 кг женщина смогла похудеть в 5 раз
Обновлено в 02:35
Экономика
В России второй раз за год выросли тарифы ЖКХ
В ожидании второго этапа повышения тарифов за услуги ЖКХ аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza выяснила, насколько в 2018 году выросла задолженность россиян за коммунальные услуги.
Обновлено в 03:00
Политика
Националисты во Львове провели «марш тысячелетия Украины»
Во Львове в воскресенье состоялся "марш тысячелетия украинского государства", который был организован националистами.
Обновлено вчера в 17:15
Здоровье
140 человек в Якутии укушено клещами с начала года
В регионе зарегистрировано 140 случаев укуса клещами людей, в том числе шесть завозных с других регионов страны, сообщает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на данные пресс-службы Управления Роспотребнадзора по региону от 1 июля.
Обновлено в 02:48
Политика
Нино Катамадзе удалила публикацию об отказе петь в России
Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе удалила свою публикацию в Facebook, в которой говорила о намерении больше не выступать в России.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
США построят военный порт в Арктике для «сдерживания» России
Соединённые Штаты планируют построить порт в Арктике, чтобы заявить России о своих интересах в регионе.
Обновлено вчера в 23:50
Энергетика
Цена на нефть WTI превысила $60 за баррель
Стоимость нефти марки WTI превысила $60 за баррель впервые с 23 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 02:39
Политика
«Ъ» узнал об отставке первого замглавы Росгвардии
Первый заместитель главы Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов уходит в отставку. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:04
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено 29 июня в 15:59
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
Обновлено вчера в 19:40
Политика
Медведев рассказал о демонстрирующих хамство и чванство единороссах
Медведев напомнил, что на Сахалине и в Новгородской области "Единая Россия" не допустила претендентов к предварительному голосованию, "потому что они своими действиями дискредитировали партию".
Обновлено вчера в 17:05
Армия и оружие
В Грузии сказали, каких еще вызовов следует ждать от России
Как отмечает издание, введенные против Грузии ограничения были давно запланированы в России, особенно же решение применить их созрело после недавних заявлений госсекретаря США Майка Помпео о необходимости построить в грузинском городе Анаклия новый порт – самый глубоководный в Черноморском регионе, а также ускоренно принять Грузию в НАТО.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Ума Турман продемонстрировала фигуру в купальнике
Голливудская актриса Ума Турман продемонстрировала поклонникам, как выглядит в купальнике.
Обновлено в 01:00
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на часть модельного ряда
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на часть модельного ряда, сообщает «Ведомости».
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
Шесть человек пострадали от взрыва газа на Ямале
Шесть человек пострадали от взрыва газового баллона в районе 609 километра автодороги Тарко-Сале.
Обновлено в 02:52
Экономика
Несколько российских законов вступают в действие с 1 июля
С 1 июля 2019 года в России начинают действовать несколько новых законов, которые коснутся многих сфер жизни граждан — строительства, кредитования, жилищно-коммунальных услуг и потребления.
Обновлено в 02:26
Культура
В Казани скончался известный татарский драматург Аманулла
30 июня умер драматург Амир Камалиев, более известный под творческим псевдонимом Аманулла, сообщает Татар-информ.
Обновлено в 01:40
Шоу-бизнес
Селин Дион прогулялась по Парижу в наряде за миллион рублей
Певица Селин Дион прогулялась по французской столице в повседневном наряде общей стоимостью почти один миллиона рублей.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Гонконгская полиция применила перцовый газ для разгона демонстрантов
Обновлено вчера в 23:07