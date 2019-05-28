Здоровье
В РФ изменились правила обязательного медицинского страхованияREGNUM 01:33
Новые правила обязательного медицинского страхования начали действовать в России с 28 мая. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте Министерства здравоохранения. Согласно новым правилам, усиливается профилактическое направление в работе поликлиник.
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Политика
Задержанный в Косово российский сотрудник миссии ООН освобожден
Ранее во вторник президент Сербии Александр Вучич сообщил о том, что в ходе рейда косовской полиции наряду с сербами задержан российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков.
Обновлено в 09:05
Происшествия
СК возбудил дело после нападения с топором на школьницу в Вольске
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении подростка, напавшего с топором на ученицу школы в Вольске Саратовской области, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 09:43
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Общество
Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Политика
Зеленский вернул Михаилу Саакашвили гражданство Украины
Обновлено в 09:37
Происшествия
Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО
Обновлено в 08:09
Гаджеты
Xiaomi представила «убийцу флагманов» среди смартфонов
Китайская компания Xiaomi представила смартфон Redmi K20 Pro, который журналисты из-за сравнительно низкой стоимости окрестили "убийцей флагманов", сообщает портал Phone Arena.
Обновлено в 11:12
Спорт
Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году
Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.
Обновлено в 11:23
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Авто
Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class
С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено в 06:01
Экономика
Экс-глава Минкомсвязи Никифоров номинирован в совет директоров ММК
Бывший министр связи и массовых коммуникаций, генеральный директор компании "Развитие Иннополиса" Николай Никифоров номинирован в совет директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в качестве независимого директора, следует из материалов ММК.
Обновлено в 11:24
Экономика
В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group
По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.
Обновлено в 11:21
Кино
Как Харингтон и Кларк отреагировали, узнав финал «Игры престолов»
На днях в Instagram Кита Харингтона и Эмилии Кларк появилось видео, доказывающее, что актеры сами были в шоке от решения сценаристов.
Обновлено в 03:00
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Пилоты ВМФ США подтвердили, что целились в НЛО много раз
Свидетельства лейтенантов подтвердили еще несколько пилотов их эскадрильи, пожелавшие сохранить анонимность.
Обновлено в 10:30
Политика
Правительство утвердило новый состав ВАК
Правительство России утвердило новый состав Высшей аттестационной комиссии (ВАК), председателем остался ректор Российского университета дружбы народов (РУДН) Владимир Филиппов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 09:13
Политика
Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками
По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.
Обновлено в 11:07
Футбол
Леонардо ушел в отставку с поста спортивного директора «Милана»
Бразилец Леонардо подал в отставку с поста спортивного директора "Милана", сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Авто
В Москве подешевели новые кабриолеты
Обновлено в 05:35
Здоровье
Правила ОМС в России претерпели изменения
Изменения в основном коснулись организационной деятельности (правила подачи заявлений на получение полиса, порядок выставления счетов на оплату, порядок проведения медицинской экспертизы и тд).
Обновлено в 04:41
Политика
В МИД России вызвали посла Испании
Посла Испании в Москве Вальдеррама Пареха вызвали в МИД, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 10:43
Футбол
Кононов остался главным тренером «Спартака»
В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
Обновлено в 09:49
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено в 07:48
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Космос
В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество
Обновлено вчера в 14:49